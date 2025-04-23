Выполнили ли партии Даугавпилса свои предвыборные обещания? Расследование Re:Check

Обещания "Нашей партии"

Обещание: Реализовать программу "Импульс" Статус: Выполнено

Это программа грантов для начинающих предпринимателей. Самоуправление запустило ее более десяти лет назад и продолжает реализовывать и сейчас.

Обещание: Реконструировать промышленную зону на улице Мотору Статус: Выполнено

Зона реконструирована с помощью средств из фондов Евросоюза.

Обещание: Продолжить программу бесплатного обучения латышскому языку Статус: Выполнено

Программа продолжается. На нее выделяют около 30 тысяч евро в год. В этом году запланировано обучение 126 человек - на это потратят около 22 тысяч евро.

Обещание: Создать пункты доступа в интернет и организовать обучение пользованию электронной средой Статус: Выполнено частично

После выборов самоуправление не открыло новых точек доступа в Интернет. Но Госагентство развития образования с помощью поддержки Евросоюза реализовало в Даугавпилсе программу цифровых навыков для взрослых.

Самоуправление участвовало в организации и информировании. Проект начался до предыдущих выборов.

Обещание: Ввести программу софинансирования установки септиков в частном секторе и садоводческих кооперативах Статус: Не выполнено

Re:Check не нашли информации о том, что у муниципалитета была программа софинансирования установки септиков. Но жители Даугавпилса уже несколько лет могут получить поддержку для подключения к воде и канализации.

Обещание: Ввести карту гостя города Статус: Не выполнено

Re:Check не нашли информации о том, что такая карта введена.

Выборы в самоуправления Латвии состоятся 7 июня.