Выполнили ли партии Даугавпилса свои предвыборные обещания? Расследование Re:Check

Самоуправление Даугавпилса улучшило инфраструктуру, снесло некоторые заброшенные здания и обновило автопарк Daugavpils satiksme. Но основные обещания о социальной поддержке жителям так и не выполнило.
В преддверии муниципальных выборов Лаборатория по проверке фактов и исследованию социальных сетей Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica - Re:Check, проанализировала, выполнили ли коалиционные партии думы Даугавпилса обещания, которые дали четыре года назад.
Это партии "Согласие" и "Наша партия". "Согласие" - партия, в которой ранее состоял мэр Андрей Элксниньш. У нее 7 мест из 15 места в Даугавпилсской думе. "Нашу партию" возглавлял экс-мэр Игорь Прелатов, у нее 3 места в думе.
Прошедшие четыре года депутаты "Нашей партии" тесно сотрудничали с депутатами "Согласия", а на предстоящие выборы 7 июня они баллотируются вместе от новой партии Элксниньша - Sarauj, Latgale!
По поводу невыполненного Re:Check обратился к Элксниньшу и Прелатову. Однако ни один, ни другой по существу на вопросы не ответили и предложили искать информацию в открытых источниках.
Социальная политика
Обещания "Согласия"
Обещание: Обеспечить бесплатное питание всем в школах и детсадах
Статус: Не выполнено
До 2024 года в Даугавпилсе учащиеся с 1 по 12 классы получали бесплатное питание. Для учащихся с 1 по 4 классы государство покрывало половину.
В конце 2023 года для учащихся с 5 по 12 классы ввели софинансирование от самоуправления в 1,55 евро, остальное же должны доплачивать родители. Бесплатно же за счет самоуправления кормили учащихся из малоимущих и малообеспеченных семей.
Тогда в думе объяснили это решением правительства увеличить стоимость питания, что повысило затраты для самоуправления.
В детсадах также питание не полностью бесплатное - родители его частично оплачивают. Бесплатное питание получают дети от 6 до 7 лет в подготовительных группах, а также, например, дети с особыми потребностями, дети из украинских и многодетных семей.
Незадолго до выборов - в конце марта 2025 года, поддержку расширили.
Обещание: Увеличить пособие при рождении ребёнка до 1 000 евро
Статус: Не выполнено
С 2020 года пособие составляло 500 евро. Лишь за несколько месяцев до выборов дума повысила его до 700 евро.
Обещание: Ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для людей с инвалидностью 3-й группы
Статус: Выполнено
Сразу после выборов в Даугавпилсе ввели бесплатный проезд для этой группы.
Обещание: Ввести бесплатный транспорт для студентов
Статус: Не выполнено
По данным Daugavpils satiksme, для студентов проезд не бесплатный.
Обещания "Нашей партии"
Обещание: Увеличить летнюю занятость для молодежи
Статус: Не выполнено
Число работающих молодых людей не возросло. По данным Даугавпилсской думы, летом 2019 года в городе работали 1 559 молодых людей. В 2023 году их число возросло - до 1 825. Но в 2024 снова снизилось до 1563. Столько же планируют в этом году.
Обещание: Ввести карту даугавпилчанина
Статус: Не выполнено
Хотя обсуждение подобной карты началось еще до выборов, но ее так и не ввели. Как и городское приложение.
Обещание: Увеличить пособие за рождение ребёнка до 1 000 евро
Статус: Не выполнено
С 2020 года оно составляло 500 евро. Лишь за несколько месяцев до выборов самоуправление повысило его до 700 евро.
Обещание: Обеспечить бесплатный проезд для всех жителей
Статус: Не выполнено
Некоторые группы имеют льготы или бесплатный проезд. С марта 2024 года стоимость билета повысили с 70 центов до одного евро, также подорожали месячные билеты.
В думе это объяснили стремлением снизить расходы и улучшить финансовую ситуацию предприятия Daugavpils satiksme.
Обещание: Поддерживать пенсионеров в оплате лечения
Статус: Выполнено частично
Перед предыдущими выборами Даугавпилсская дума под руководством мэра Прелатова стала оплачивать восемь дней в стационаре вместо четырех.
В 2023 году пособие пересмотрели и снизили поддержку до шести дней. Тогда в думе это объяснили тем, что средняя продолжительность лечения - шесть дней, и сэкономленные средства направили на другие нужды.
Обещание: Бесплатное питание в детсадах
Статус: Не выполнено
Как приоритет эту цель обозначал тогдашний мэр города Прелатов в дебатах на Латвийском телевидении.
Сейчас в детсадах Даугавпилса бесплатно питаются дети с 6 по 7 лет, дети с особыми потребностями и дети из украинских и многодетных семей. Остальные - с доплатой от родителей. Незадолго до выборов - в конце марта 2025 года, эту поддержку расширили.
Обещание: Ввести пособие в 150 евро в год для санаторного лечения инвалидов 3-й группы
Статус: Не выполнено
Журналистам Re:Check не удалось найти информацию о такой поддержке.
Обещание: Ввести бесплатный маршрут электромобиля по территории кладбищ для пенсионеров и инвалидов в праздничные дни
Статус: Не выполнено
Журналисты Re:Check не нашли информацию о такой услуге.
Обещание: Продолжать поддержку участников баррикад, репрессированных и других групп
Статус: Выполнено частично
Перед предыдущими выборами Прелатов говорил Латвийскому телевидению, что Даугавпилсское самоуправление может поддерживать участников баррикад, например, единоразовыми пособиями.
Политически репрессированные в Даугавпилсе уже давно получают ежегодное пособие в 100 евро. Но участники баррикад - нет.
Единственное - за несколько месяцев до выборов в 2021 году им предоставили бесплатный проезд. Другой поддержки не было.
Образование, спорт и культура
Обещания "Согласия"
Обещание: Продолжать установку уличных тренажеров в микрорайонах
Статус: Выполнено
Нынешний созыв думы установил тренажеры в сквере Селияс на Гриве. Тренажеры также появились на променаде на Бругю.
Еще самоуправление установило пять новых тренажеров на пляже у озера Стропы. Правда, позже выяснилось, что они стояли там в тестовом режиме - так как он закончился, тренажеры убрали и до сих пор не вернули.
Из недавнего - в начале апреля самоуправление начало обновление площадки в сквере Славы. Там, в том числе, установят новые тренажеры.
Обещание: Создать музей Мартинсона и Технический и индустриальный центр
Статус: Выполнено
Реновация дома Мартинсона с софинансированием ЕС началась еще в конце 2019 года. А в апреле 2022 года его открыли. Центра техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал" открыли в 2023 году. Реставрация с помощью поддержки Евросоюза начали в 2019 году.
Обещание: Реновировать городские спортивные базы
Статус: Выполнено частично
С 2022 года 16 спортивных объектов обслуживает Олимпийский центр. Несколько объектов отремонтированы. Однако спортивная база "Строитель" долгое время оставалась без внимания. Поле не обновляли, а с 2022 года там больше не проходят игры Высшей футбольной лиги Латвии.
Самоуправление сообщило Re:Check, что в этом году оно планирует разработать проект реновации.
Обещание: Сделать легкоатлетический манеж у озера Шуню
Статус: Не выполнено
Манеж не построен. В думе Re:Check сообщили, что ищут на проект финансирование.
Обещания "Нашей партии"
Обещание: Предоставлять стипендии за отличную учебу
Статус: Выполнено
Стипендии начали предоставлять еще до предыдущих выборов. С конца 2024 года стипендии получают и будущие учителя STEM. Это учителя математики, физики, химии и природоведения.
Обещание: Создать центр молодежных инициатив
Статус: Выполнено
Центр молодежных инициатив "Навигатор" начал работу в 2022 году. Сейчас Даугавпилсская дума реновирует здание, в котором он работает.
Обещание: Построить музей Мартинсона и Центр дизайна
Статус: Выполнено
Реновация дома Мартинсона с софинансированием ЕС началась в конце 2019 года. В апреле 2022 года его открыли. Центр техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал" открыли в 2023 году.
Обещание: Установить уличные тренажеры
Статус: Выполнено
Самоуправление установило тренажеры в сквере Селияс на Гриве и на променаде на Бругю.
Обещание: Поддерживать обучение медсестёр на бакалавриате
Статус: Выполнено
Согласно информации с сайта думы и из документов самоуправления, Даугавпилс выплачивает стипендии медсестрам, получающим степень бакалавра.
Обещание: Построить бассейн и развивать спортивную инфраструктуру в Стропах
Статус: Выполнено частично
Инфраструктура на озере развита, но бассейна нет.
Ранее у самоуправления было намерение восстановить открытый бассейн у бывшего профилактория в Стропах, но это оказалось слишком дорого. В 2024 году комплекс продали - до сих пор на его территории ничего не изменилось.
Обещание: Обновить инфраструктуру стадиона "Строитель"
Статус: Не выполнено
В думе Даугавпилса Re:Check сообщили, что в этом году планируется разработать проект реновации.
Обещание: Построить легкоатлетический стадион
Статус: Не выполнено
Такой стадион не появился. В думе Даугавпилса Re:Check ответили, что ищут финансирование для этого проекта.
Жилье и среда
Обещания "Согласия"
Обещание: Увеличить поддержку на реновацию домов и благоустройство дворов
Статус: Выполнено
По данным думы, финансирование на реновацию домов выросло с 450 тысяч евро в 2019 году до 806 тысяч в 2024 году. Для благоустройства дворов - с 130 тысяч до 461 тысячи евро.
Обещание: Развивать инфраструктуру отдыха у озера Большие Стропы, продолжить строительство променада вокруг всего озера
Статус: Выполнено частично
Спортивная инфраструктура у озера действительно развивается. Променад продлили на 748 метров, сообщили в думе Re:Check.
Но этот променад не построен вокруг всего озера, поэтому Re:Check спросили Элксниньша, почему. Он указал на слово "продолжить" в своей программе и на административные границы города, ведь часть озера находится на границе с Аугшдаугавским краем.
Обещание: Благоустроить заброшенные и деградировавшие промышленные территории и здания
Статус: Выполнено
"В Даугавпилсе при поддержке Евросоюза улучшена дорожная и инженерно-коммуникационная инфраструктура всех промышленных территорий города, находящихся в собственности самоуправления", - сообщили в городской думе.
Самоуправление также снесло несколько заброшенных зданий. Например, здания по адресам Сигулдас, 6B, Стацияс, 95, Инжениеру, 3 и другие.
Но, надо отметить, что снесены не все заброшенные здания.
Обещание: Закрыть игорные залы
Статус: Выполнено частично
В 2021 году в Даугавпилсе было 14 залов, в 2025-м их девять.
31 октября 2024 года самоуправление установило для игорных залов новые ограничения: проводить азартные игры можно будет только в отелях с 3, 4 или 5 звездами, либо в отдельно стоящих общественных зданиях или группах помещений площадью не менее 1 000 м² и, если вся площадь используется только под игорный зал.
Элксниньш тогда объяснял в СМИ, что фактическое закрытие игорных залов произойдет в течение следующих пяти лет. "Именно такой срок установлен решением Конституционного суда, чтобы предприниматели могли найти другие модели бизнеса", - говорил он.
Обещания "Нашей партии"
Обещание: Содействовать энергоэффективности зданий и ремонту фасадов
Статус: Выполнено частично
Финансирование реноваций почти удвоилось - до 806 тысяч евро. С 2021 года были утеплены 13 многоквартирных домов. Ранее СМИ сообщали, что среди крупных городов Даугавпилс отстает в улучшении энергоэффективности.
Обещание: Начать исследование и очистку русла Даугавы
Статус: Не выполнено
Re:Check не нашли информации о том, что это сделано.
Транспорт
Обещания "Согласия"
Обещание: Составить и реализовать новый долгосрочный план асфальтирования грунтовых улиц
Статус: Выполнено
Такие планы включены в программу развития Даугавпилса и Аугшдаугавского края на 2022-2027 годы. Самоуправление Даугавпилса прислало Re:Check информацию о 19 участках грунтовых улиц, заасфальтированных после предыдущих выборов. Большинство из них есть в программе.
Обещание: Обновить автопарк Daugavpils satiksme
Статус: Выполнено
С поддержкой Евросоюза Даугавпилсская дума приобрела новые автобусы. По данным Daugavpils satiksme, автопарк обновлен на 80%.
Также самоуправление получило четыре новых трамвайных вагона. У городских активистов это вызвало тревогу из-за возможного мошенничества при закупке. Однако Финансовое агентство утвердило окончательный платеж по проекту весной 2024 года.
Обещание: Возобновить программу велодорожек
Статус: Выполнено
Длина велодорожек выросла примерно на 17 км, сообщи в думе. Как сообщало Даугавпилсское самоуправление в июне 2024 года, сейчас в городе на 24 участках есть велодорожки общей длиной в 43,795 км.
Обещание: Реализовать проекты новых трамвайных линий (Химия и Новый Форштадт)
Статус: Выполнено частично
С поддержкой Евросоюза самоуправление построило трамвайную линию "Крепость - Химия - озеро Стропы - Крепость".
От проекта линии на Новый Форштадт отказались вскоре после выборов, так как он слишком дорогой, и при этом нельзя было бы купить новые трамваи.
Обещание: Реализовать второй этап проекта транспортной развязки
Статус: Не выполнено
Проект не реализован. В самоуправлении Re:Check сообщили, что это "проект публичных инвестиций высокой степени готовности".
Обещания "Нашей партии"
Обещание: Построить транспортную развязку, тоннель и трамвайные линии
Статус: Выполнено частично
Обещание о строительстве трамвайных линий пересекается с обещанием "Согласия". Самоуправление построило трамвайную линию "Крепость - Химия - озеро Стропы - Крепость", а от проекта линии на Новый Форштадт отказались.
Развязка и тоннель - не построены. В думе сообщили, что проект по развязке с подъездными путями - "инвестиционный проект высокой готовности".
Обещание: Реализовать программу велодорожек
Статус: Выполнено
Это обещание совпадает с обещанием "Согласия". Как сообщили в думе, длина велодорожек в городе выросла примерно на 17 км.
Экономика и управление
Обещания "Согласия"
Обещание: Продолжить программу поддержки привлечения новых специалистов, предоставлять им служебные квартиры
Статус: Выполнено
С 2019 года Даугавпилс поддерживает будущих стоматологов.
В 2024 году дума создала программу поддержки будущих педагогов STEM предметов. STEM предметы - это науки и предметы, которые учат решать практические задачи. Например, математика, физика, биология, химия, информатика.
Количество служебных квартир для специалистов выросло с семи в 2019 году до 50 сейчас, сообщили Re:Check в думе.
Обещание: Усовершенствовать программу служебного жилья и создать программу поддержки молодых семей и специалистов
Статус: Выполнено
Самоуправление приняло правила о помощи в решении жилищных вопросов, предусматривающие разные виды поддержки для семей.
Как сообщили в самоуправлении, в 2019 году в муниципальных квартирах проживали 25 семей, сейчас - 205 семей с детьми.
Обещания "Нашей партии"
Обещание: Реализовать программу "Импульс"
Статус: Выполнено
Это программа грантов для начинающих предпринимателей. Самоуправление запустило ее более десяти лет назад и продолжает реализовывать и сейчас.
Обещание: Реконструировать промышленную зону на улице Мотору
Статус: Выполнено
Зона реконструирована с помощью средств из фондов Евросоюза.
Обещание: Продолжить программу бесплатного обучения латышскому языку
Статус: Выполнено
Программа продолжается. На нее выделяют около 30 тысяч евро в год. В этом году запланировано обучение 126 человек - на это потратят около 22 тысяч евро.
Обещание: Создать пункты доступа в интернет и организовать обучение пользованию электронной средой
Статус: Выполнено частично
После выборов самоуправление не открыло новых точек доступа в Интернет. Но Госагентство развития образования с помощью поддержки Евросоюза реализовало в Даугавпилсе программу цифровых навыков для взрослых.
Самоуправление участвовало в организации и информировании. Проект начался до предыдущих выборов.
Обещание: Ввести программу софинансирования установки септиков в частном секторе и садоводческих кооперативах
Статус: Не выполнено
Re:Check не нашли информации о том, что у муниципалитета была программа софинансирования установки септиков. Но жители Даугавпилса уже несколько лет могут получить поддержку для подключения к воде и канализации.
Обещание: Ввести карту гостя города
Статус: Не выполнено
Re:Check не нашли информации о том, что такая карта введена.
Выборы в самоуправления Латвии состоятся 7 июня.
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