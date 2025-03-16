В Латвии создают Центр кризисного управления: зачем он нужен и как будет работать?

"Она воплотится прежде всего в каталоге кризисных рисков, где по отраслям выявят и оценят все потенциальные угрозы. Это будет и теоретическая, и практическая работа. В Латвии пока ничего подобного нет. У нас есть секретный государственный анализ угроз и военной опасности, который готовят спецслужбы в рамках их компетенции. Но открытого каталога рисков, как в Литве, Эстонии или Великобритании, где люди знают, что нам может грозить и как правительство и ответственные ведомства будут реагировать, у нас нет. Это один из ценных результатов работы центра, который, мониторя ситуацию, создаст и будет регулярно обновлять такой каталог. А на основе обнаруженных там рисков и сценариев каждое министерство сможет планировать непрерывность своей деятельности", - поясняет Друваскалнс.