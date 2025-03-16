Кризисный центр должен был начать работу уже в этом году: для него нашли руководителя, составили список необходимых сотрудников и даже предусмотрели денежные бонусы, однако закон о его создании до сих пор находится в процессе согласования. Об этом сообщает передача Латвийского телевидения De facto.
В Латвии создают Центр кризисного управления: зачем он нужен и как будет работать?
Какие уроки мы извлекли из предыдущих кризисов и вообще существует ли единое понимание, в каких именно ситуациях Кризисный центр обязан вмешаться - пандемия ли это, наводнения, диверсии или распространение короеда в латвийских лесах? Все эти вопросы сейчас обсуждаются в парламентской комиссии при рассмотрении нового законопроекта.
"Цель подобных гибридных атак - вовсе не военные объекты. Под угрозой телекоммуникационные операторы, энергетическая инфраструктура, сознание людей. И общественность должна понимать: сегодня это непрерывная череда нападений. Они не военные, но вполне могут иметь реальные последствия. Мы обязаны выстраивать против них свою устойчивость, и для этого нужен и политический ресурс - чтобы сдерживать подобные действия и реагировать, если они становятся слишком опасными. Именно поэтому мы хотим, чтобы люди понимали, но не впадали в тревогу", - отметил в интервью заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Джеймс Апатурай.
"Теневая война", которую Россия ведет на Западе, служит громким и настойчивым напоминанием о необходимости упорядочить системы управления кризисами. За последние годы этим уже занялись Эстония и Литва. Получив замечания и от парламента, и со стороны Госконтроля об отсутствии эффективного управления кризисными ситуациями, особенно в период пандемии, латвийские политики тоже решили, что настал черед перемен. Теперь предполагается создать Кризисный центр (КЦ) в структуре Канцелярии правительства под надзором премьер-министра. Соответствующие поправки в закон сейчас находятся на рассмотрении в Сейме.
"Стало очевидно, что именно отсутствие подобной координирующей структуры во многом и привело к тем проблемам, с которыми столкнулись Кабинет Министров и общество в целом. Думаю, тут нет сомнений, что в процессе управления мы до сих пор диву даемся и спрашиваем себя: как мы могли дойти до столь странных решений в какой-то момент? Поэтому, на мой взгляд, этот центр станет для премьер-министра рабочим инструментом - ведь прежде ничего подобного у главы правительства не было", - сказал советник премьер-министра по вопросам нацбезопасности Айрис Риквейлис в интервью передаче.
После восстановления независимости Латвия уже как минимум трижды предпринимала попытки создать структуры, которые помогли бы правительству управлять кризисами. Но со временем они оказывались либо малоэффективны, либо ненужны. Новые реформы подготавливают те, кто и прежде помогал премьер-министру справляться с кризисными вызовами, и все участники процесса уверены, что в этот раз все сложится иначе.
Автор законопроекта о Кризисном центре Каспарс Друваскалнс критикует возможности действовать в нынешних правовых рамках:
"Ответственные учреждения попросту бессильны, у них нет ни полномочий, ни реальных возможностей что-то предпринимать".
На вопрос, что именно даст этим учреждениям возможность действовать, если КЦ будет создан, он отвечает:
"По крайней мере, это правовые основы, которые раньше не позволяли выполнять нужные функции. А еще - планирование ресурсов, будь то государственные материальные резервы или какие-то другие средства. Тогда центр доводит до сведения политиков: нам нужно делать то-то и это, чтобы справиться с проблемой".
Идея о КЦ и его обязанностях пока лишь обретает конкретные очертания в Сейме, где на этой неделе завершился прием предложений ко второму чтению. Первоначально планировалось, что центр начнет работу уже в этом году. Через конкурс уже отобран руководитель - бывший начальник пожарно-спасательной службы, генерал Оскарс Аболиньш.
Под офис КЦ приспособили помещения в Школе государственной администрации. Составлен штат из 15 человек, в том числе руководитель и два заместителя. В бюджете следующего года на деятельность центра заложено 928 514 евро - фактически на зарплаты. По планам, в 2026 году они должны составлять от 2927 евро в месяц (до вычета налогов) для рядового специалиста и до 5404 евро для главы центра.
Кроме того, в смете предусмотрена 5-процентная надбавка, а также десятипроцентная денежная награда или премия для всего персонала. Например, у руководителя КЦ к его базовому окладу в 2026 году прибавится еще в общей сложности 9727 евро.
Аболиньш указывает, что найти людей с нужной квалификацией на такие зарплаты непросто:
"Если смотреть на эти цифры, то они не так уж высоки, чтобы привлечь на рынок труда специалистов с соответствующей экспертизой, опытом и образованием. Так что на самом деле это не такие уж большие деньги".
Считается, что КЦ станет ситуационным центром, где эксперты будут дежурить круглосуточно. Они будут получать данные от разных служб, в том числе зарубежных, а затем собирать и анализировать информацию, формировать каталог рисков и прогнозировать возможные сценарии развития событий.
"Она воплотится прежде всего в каталоге кризисных рисков, где по отраслям выявят и оценят все потенциальные угрозы. Это будет и теоретическая, и практическая работа. В Латвии пока ничего подобного нет. У нас есть секретный государственный анализ угроз и военной опасности, который готовят спецслужбы в рамках их компетенции. Но открытого каталога рисков, как в Литве, Эстонии или Великобритании, где люди знают, что нам может грозить и как правительство и ответственные ведомства будут реагировать, у нас нет. Это один из ценных результатов работы центра, который, мониторя ситуацию, создаст и будет регулярно обновлять такой каталог. А на основе обнаруженных там рисков и сценариев каждое министерство сможет планировать непрерывность своей деятельности", - поясняет Друваскалнс.
Создание КЦ - один из пунктов правительственного "рывка". Друваскалнс утверждает, что насчитал около 70 рабочих групп, занятых вопросами безопасности, и теперь, по его словам, хотя бы часть из них больше не понадобится.
Пока не до конца понятно, в какие конкретно моменты и каким образом центр будет подключаться к текущим событиям: авторы проекта приводят разные примеры.
"Повреждения, вызванные сильным ветром, обрывы кабелей в Балтийском море - вот ситуации, в которых КЦ мог бы подключиться, собрать и проанализировать все данные и уже с готовыми предложениями выйти на правительство", - говорит Аболиньш. На заседании парламентской комиссии, где обсуждают новую структуру, прозвучало, что недавнее наводнение в Екабпилсе не потребовало бы участия Кризисного центра, а вот при массовом распространении короеда уже стоило бы вмешаться. Аболиньш приводит этот случай и в самой комиссии как пример.
Министерство внутренних дел поддерживает реформу. Парламентский секретарь ведомства и депутат Сейма Игорь Раев отмечает:
"Этот центр не предназначен для работы в интересах пожарно-спасательной службы или полиции. Его цель - облегчить задачу премьер-министру, чтобы у премьера всегда была единая сводка: что происходит в стране, из одного источника, без нужды звонить разным службам. Будет один центр, одна точка, где можно узнать все, что нужно, и, если понадобятся детали, именно этот центр их предоставит".
Государственная пожарно-спасательная служба, при которой до сих пор существовал Секретариат по кризисному управлению, подчеркивает, что пока рано говорить, насколько улучшится сам процесс антикризисного управления, поскольку закон еще находится в стадии разработки. Самое важное для Кризисного центра - находить решения в тех ситуациях, когда трудно принять решение, затрагивающее разные отрасли и имеющее неравное влияние. В Министерстве обороны не опасаются, что новое учреждение может обернуться дополнительным звеном при принятии решений. В центре будет работать и высокопоставленный военный эксперт.
"Ясно, что этот центр не будет управлять, скажем, военными операциями. Но он охватит весь спектр вопросов, и, если заглянуть в тот же Закон о национальной безопасности, там описана всеобъемлющая оборона государства: в одном из параграфов подчеркивается, что это совместное противодействие агрессору всех - государства, общества, военных структур. (…) В идеале нужно как можно скорее перейти к стадии учений, проверок и тестирования, чтобы обкатать систему", - считает государственный секретарь Минобороны Айварс Пуриньш.
Эксперт по безопасности Виталий Ракстиньш подчеркивает, что в теории Латвия весьма хорошо подготовлена к различным сценариям - по количеству документов и прописанных требований мы даже опережаем многие страны. Но главный вопрос - это практическое применение. Нужны тренировки, чтобы укреплять и устойчивость общества, и новые способы взаимодействия.
"Без реальных тестов, стресс-тестов, учений мы вынуждены будем проверять все это на практике непосредственно в кризисе, платя за ошибки. Поэтому так важно проводить обучение, учения, тесты - опробовать процедуры и не забывать о сделанных выводах. А ведь нередко случается так, что если нам повезло справиться с кризисом, мы довольны и забываем, что нужно изменить какие-то вещи, ведь угрозы развиваются. Все получают награды, все красиво фотографируются, а о совершенствовании никто не думает. Даже когда случай играл нам на руку, мы должны учесть: конкретные моменты можно улучшить, ведь опасности не стоят на месте", - говорит Ракстиньш.
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