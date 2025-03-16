ВИДЕО Минэкономики призывает отказаться от проверки водных счетчиков и заменить их на новые

Владислав Эйдимтс, руководитель SIA “OB Serviss”

"Они брали за образец, с которым нас сравнивали, именно Литовский энергетический институт. Я связываю эту историю непосредственно с производителем Axioma. Почему? Потому что человек, привлеченный как технический эксперт со стороны LATAK, довольно тесно связан с этим заводом".

Жителям Латвии активно рекомендуют ультразвуковой счетчик Axioma литовского производства с функцией дистанционного считывания. Пока в Латвии пользуются старыми приборами, возможности для этого бизнес-предложения ограничены.

Это не единственный новый счетчик воды, который можно приобрести в Латвии, однако именно этот прибор указан в информационных материалах Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) с пометкой, что его не придется проверять целых 16 лет. Устройство стоит около 80 евро, а за дистанционное считывание каждый месяц придется доплачивать 36 центов. В некоторых домах ежемесячная сумма больше - около 60 центов.

Если в квартире два счетчика, то сейчас, за шестнадцать лет, хозяева заплатят за проверку от 120 до 160 евро. При внедрении "умных" приборов общая сумма за 16 лет достигнет 298-390 евро.

При четырех счетчиках разница еще ощутимее: 240–360 евро в нынешней ситуации и 436–620 евро с "умными" устройствами.

Санта, клиентка Rīgas namu pārvaldnieks

"Да, мы знаем, что есть такое предложение, но стараемся найти любой другой вариант, который хоть чуть дешевле".

NP: Кажется дороговато, да?