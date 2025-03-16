Министерство экономики на этой неделе обнародовало свой проект реформы водных счетчиков. Министр обещает, что благодаря этому жители будут экономить деньги, ведь им больше не придется каждые четыре года проверять старые приборы. Но оказывается, реформа предполагает, что счетчики придется менять каждые десять лет. В отрасли опасаются лоббирования одного конкретного производителя, сообщает передача Nekā personīga.
ВИДЕО ⟩ Минэкономики призывает отказаться от проверки водных счетчиков и заменить их на новые
В нескольких самоуправлениях жители уже получают предложения установить новые водные счетчики, которые не нужно будет проверять аж 16 лет. Теперь Министерство экономики неожиданно выступает с идеей действительно отменить процедуру верификации.
Сейчас механические водные счетчики нужно проверять каждые четыре года, более современные ультразвуковые - каждые шесть лет. На прошлой неделе министр экономики Виктор Валайнис заявил, что эта требование избыточно и верификацию нужно отменить совсем.
Виктор Валайнис, министр экономики (ZZS)
"Это экономия для людей. Во-первых, время, а во-вторых, расходы, которые образуются у них в повседневной жизни. На деле это сейчас чисто формальный процесс, который выполняют жители. Если все так и обстоит, мы не видим смысла его продолжать".
В соответствии с реформой от Минэкономики, старые счетчики следует заменить на новые. Их проверять больше не надо будет, но спустя 10 лет службы прибор попросту выбросят и поставят следующий. Пока что правила этого не требуют, но европейские регламенты предписывают переход на "умные" счетчики, если это экономически целесообразно.
Причиной поправок послужило исследование Центра защиты прав потребителей, которое выявило, что в Латвии верификация счетчиков ведется поверхностно. Изучив счетчики в 15 домах, оказалось, что многие из них произведены еще в 90-х годах.
За последние четыре года компании, занимающиеся верификацией, признали исправными около миллиона бывших в употреблении приборов. Центр по защите прав потребителей также проверил сами лаборатории, направив туда счетчики, которые предварительно были протестированы в Литовском энергетическом институте. В Латвии при верификации "не прошли" только треть приборов, а остальные, не годные по литовским данным, получили одобрение.
Виктор Валайнис, министр экономики (ZZS)
"Мы сами специально вывели из строя счетчики - искусственно повредили их, отвезли на верификацию и посмотрели, какие счетчики получили обратно. И выводы не самые приятные".
NP: А не в LATAK ли проблема, в этом бюро по сертификации?
В.В: На мой взгляд, проблема заложена в самой системе.
За контролем лабораторий следит находящееся в ведении Минэкономики Латвийское национальное бюро аккредитации (LATAK). Сложности с верификацией счетчиков не новы: за последние четыре года у пяти инспекторов счетчиков аккредитацию отобрали или приостановили. Сейчас продолжают работать только пять верификаторов.
Один из них - OB Serviss, открывший лабораторию год назад. Глава компании не отрицает, что бизнес верификаторов непрозрачен. Есть предприятия, где, по документам, трудятся три смены, а на деле - один человек. На стенде, позволяющем одновременно проверить лишь несколько счетчиков, "чудесным образом" ежедневно "верифицируют" сотни приборов.
В OB Serviss тоже была тайная проверка, но директор не согласен с ее выводами. По его словам, некоторые счетчики, забракованные в Литве, работали почти на пределе допустимой погрешности, а методики испытаний отличались. Больше всего сомнений вызвал литовский эксперт, входивший в комиссию проверяющих.
Владислав Эйдимтс, руководитель SIA “OB Serviss”
"Они брали за образец, с которым нас сравнивали, именно Литовский энергетический институт. Я связываю эту историю непосредственно с производителем Axioma. Почему? Потому что человек, привлеченный как технический эксперт со стороны LATAK, довольно тесно связан с этим заводом".
Жителям Латвии активно рекомендуют ультразвуковой счетчик Axioma литовского производства с функцией дистанционного считывания. Пока в Латвии пользуются старыми приборами, возможности для этого бизнес-предложения ограничены.
Это не единственный новый счетчик воды, который можно приобрести в Латвии, однако именно этот прибор указан в информационных материалах Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) с пометкой, что его не придется проверять целых 16 лет. Устройство стоит около 80 евро, а за дистанционное считывание каждый месяц придется доплачивать 36 центов. В некоторых домах ежемесячная сумма больше - около 60 центов.
Если в квартире два счетчика, то сейчас, за шестнадцать лет, хозяева заплатят за проверку от 120 до 160 евро. При внедрении "умных" приборов общая сумма за 16 лет достигнет 298-390 евро.
При четырех счетчиках разница еще ощутимее: 240–360 евро в нынешней ситуации и 436–620 евро с "умными" устройствами.
Санта, клиентка Rīgas namu pārvaldnieks
"Да, мы знаем, что есть такое предложение, но стараемся найти любой другой вариант, который хоть чуть дешевле".
NP: Кажется дороговато, да?
С: Ну, конечно. У нашего дома особенно большая проблема с разницей в показаниях воды. Старшие по дому борются с этим уже два месяца, пытаясь выяснить, это проблема жильцов или что-то иное.
Марис Озолиньш, председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks
"Мы и в своих данных видим, что за неучтенную воду, которую потом распределяют между собственниками квартир, наши клиенты ежегодно платят более пяти миллионов евро. Это показывает, насколько глубока проблема".
NP: Учитывая, что в информационных материалах вы обещаете людям, будто 16 лет не нужно будет верифицировать счетчик, не вводили ли вы их в заблуждение, ведь пока действует старое регулирование?
M.О: Отнюдь нет, потому что и старые правила позволяют жильцам своим общим решением назначить иной цикл проверки счетчиков. У ряда производителей заявлен срок службы приборов, который равен, по сути, сроку батареи - именно она ограничивает срок эксплуатации.
В двух домах, которые обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks, "умные" счетчики уже установлены. Постепенно их хотят внедрять и дальше. Одна из фирм, которая поставляет приборы Axioma в дома, подведомственные RNP и не только, - SIA Orols.
Марис Кливе, руководитель SIA Orols
NP: Причина в том, что эти счетчики объективно намного лучше остальных? Или же их просто активнее лоббируют?
M.К: У них хороший продукт, завод полностью автоматизирован, производство счетчиков осуществляется на высоком технологическом уровне, с автоматизированным контролем. Цена изделия очень приемлемая.
На этой неделе Rīgas namu pārvaldnieks объявил закупку 75 тысяч счетчиков. Прогнозируемая стоимость - 6 миллионов евро, то есть 80 евро за один прибор. В многоквартирных домах Риги дистанционное считывание будет обеспечиваться антеннами и роутерами. Одно из требований закупки - годовой оборот претендента должен составлять не менее миллиона евро, что исключает привычных продавцов водных счетчиков.
Марис Озолиньш, председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks
NP: Возникает вопрос, не написаны ли такие закупки под конкретного производителя?
M.О: Нет, определенно нет. Когда мы готовили условия, мы старались, чтобы в закупке могли участвовать больше одного производителя. Как я уже упомянул - это и Axioma, и Apator как минимум. Мы знаем, что у производителей Zenner есть ультразвуковые счетчики, а также у Hamstrup.
Владиславс Эйдимтс, руководитель SIA OB Serviss
"Производителей на самом деле немало. Не один, два, три, а, условно, шесть-восемь, а может и десять, о которых мы в Латвии мало знаем. В Axioma нет ничего прямо революционного, ни в плане цены, ни в плане качества".
Вдохновилась сменой счетчиков Рига по примеру Вильнюса. Там за короткий срок по всему городу установили приборы Axioma, и расхождения в потреблении воды исчезли. Если в квартирах погрешность учета чаще всего связана с капающими кранами, забывчивостью или хитростью жильцов, то большой общедомовой счетчик может некорректно фиксировать воду из-за мусора и грунтовых примесей.
Несколько муниципальных предприятий водоснабжения тоже меняют свои старые счетчики на более современные. Они покупают их у Latvijas mobilais telefons (LMT). Этот оператор первым в Латвии развил так называемый "интернет вещей" (IoT), что позволяет считывать показания без антенн и роутеров, поскольку SIM-карта LMT уже встроена в микрочип устройства. Единственные счетчики, которые распространяет LMT, - это Axioma.
Айгар Рунчис, директор Департамента развития бизнеса LMT
"Это отдельная сеть интернета вещей. Она не совпадает с обычной мобильной сетью и предназначена именно для передачи данных с разного рода сенсоров и устройств. Преимущество этой сети в том, что сигнал добирается до самых глубоких шахт - а для таких сенсоров это крайне важно. Она обладает широким покрытием и очень экономно расходует батарею. Ведь приборы, датчики, просыпаются через определенные интервалы, шлют данные и вновь "засыпают"".
NP: Почему именно Axioma становится популярной не только с вашей помощью, но и в других закупках?
A.Р: С нашей стороны мы можем сказать, что Axioma - надежный партнер.
В LMT признают, что есть и другие производители счетчиков, работающих в сети интернета вещей. Их системы сейчас тестируют и, возможно, предложат в будущем. Заявленный оператором срок работы счетчиков чуть скромнее - около 12 лет. Все это время для считывания показаний понадобится оформлять подписку на услуги LMT.
Владиславс Эйдимтс, руководитель SIA OB Serviss
"Единственный выбор - сразу поменять счетчик. Ведь как только вытащишь из него уже на заводе запрограммированный микрочип, счетчик в основном не сможет передавать показания дистанционно, и никто другой этого не обеспечит. Это именно тот момент, о котором все знают и говорят, но скорее шепотом, ведь по сути это монополистский шаг".
По мнению отраслевых компаний и домоуправляющих, полная отмена верификации преждевременна. Ведь это единственный способ проверить, насколько достоверны показания, которые заявляют сами жильцы.
Марис Кливе, руководитель SIA Orols
"Нужно не допускать, чтобы механические счетчики работали по 20 лет. Упорядочить это проще всего через Правила Кабинета министров: если мы проверяем 10-летний счетчик, присваиваем ему срок верификации - год; если 5-летний - даем 5 лет. Тогда рынок сам собой урегулируется, и люди перестанут пытаться эксплуатировать счетчики 20 или 30 лет, как это сейчас".
Только в домах, которые обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks, около 340 тысяч водных счетчиков. Если их все заменить на "умные" устройства одного конкретного производителя, то жителям это обойдется примерно в 27 миллионов евро. За услугу дистанционного считывания им придется ежегодно платить еще полтора миллиона.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga
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