ВИДЕО Томми Кэш выпустил новый клип , в котором принял участие сурдопереводчик

Продолжая придерживаться минималистичного стиля, Томми Кэш привлек в свой новый клип не только танцующих охранников, которые уже появлялись на сцене Eesti Laul, но и сурдопереводчика Егора Андреева.

Сам Кэш в клипе предстает в двойственном образе и демонстрирует ставшие популярными танцевальные движения, которые он обещал повторить и на большой сцене Евровидения. "Томми - как хорошее вино, с годами становится только лучше", - хвалят новый клип в комментариях.

Новый клип был создан в сотрудничестве с режиссером Алиной Пязок, сообщает Eeter.

Первая версия клипа Espresso Macchiato уже набрала семь миллионов просмотров на YouTube-канале Томми Кэша.

Томми Кэш выйдет на сцену Евровидения в Базеле в первом полуфинале 13 мая.

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