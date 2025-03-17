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В Германии мужчина в трамвае поджег свою жену

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Полиция у трамвая в Германии, где 16 марта 2025 года была подожжена женщина
Полиция у трамвая в Германии, где 16 марта 2025 года была подожжена женщина Фото: BODO SCHACKOW/AP

Мужчина, обливший свою жену горючей жидкостью и поджегший ее в трамвае в восточногерманском городе Гера в воскресенье, в понедельник сдался полиции, сообщает AFP.

46-летний гражданин Грузии пришел в полицейский участок Геры и не противился задержанию.

Водитель трамвая потушил пламя при помощи огнетушителя, однако женщина сильно пострадала. Ее на вертолете доставили в больницу.

В суматохе подозреваемому удалось скрыться, и полиция начала розыск. В понедельник полиция обратилась к очевидцам.

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