Премьер-министр Эвика Силиня недавно объявила о правительственном "рывке 4×4", который включает замену трех министров для повышения эффективности работы правительства. Однако недавний опрос показал, что 66% жителей Латвии сомневаются в эффективности этих изменений, считая, что они существенно не улучшат работу правительства. Чтобы выяснить общественное мнение о таком "перезапуске" власти, TVNET вышел на улицы Риги, спрашивая горожан об их осведомленности и отношении к произошедшим изменениям. Опрос также превратился в эксперимент - смогут ли жители узнать министров Латвии по фотографиям?
"Что такое рестарт?'' Рига говорит о новых министрах
В феврале Эвика Силиня объявила об изменениях в правительстве, призвав трех министров уйти в отставку: министра образования и науки Анду Чакшу ("Новое Единство"), министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогресивные") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
Силиня обосновала свое решение тем, что в соответствующих сферах необходим новый подход и свежий взгляд. В то же время она выразила благодарность прежним министрам за проделанную работу.
Коалиционные партии выдвинули новых кандидатов на освободившиеся должности. "Новое Единство" предложило на пост министра образования и науки председателя Цесисской краевой думы Яниса Розенбергса, однако он отказался от этой должности.
Затем партия предложила Даце Мелбарде, которая ранее занимала должность парламентского секретаря Министерства иностранных дел. В свою очередь, СЗК выдвинуло на пост министра благосостояния Рейниса Узулниекса, который ранее был парламентским секретарём в том же министерстве. "Прогрессивные" предложили на должность министра сообщения депутата Сейма и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.
Эти изменения вызвали широкие дискуссии в обществе и политических кругах, поставив под сомнение эффективность "перезапуска" правительства и его способность справляться с текущими вызовами. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал правительство "собраться" и как можно быстрее продемонстрировать конкретные результаты, подчеркнув, что "нет времени смотреть местный цирк, в мире происходит драма".
В результате голосования в Сейме на пост министра образования и науки была утверждена Даце Мелбарде ("Новое Единство"), на должность министра благосостояния – Рейнис Узулниекс (СЗК), а министром сообщения поддержан Аттис Швинка ("Прогресивные").
Силиня подчеркнула, что главными задачами нового министра сообщения являются разработка плана развития портов и железнодорожной инфраструктуры, а также обеспечение публичного размещения акций национальной авиакомпании airBaltic.
Премьер-министр отметила, что основной целью министра благосостояния должно стать формирование более четкой демографической и социальной политики, а также решение вопросов занятости.
В свою очередь, по мнению премьер-министра, министру образования важно начать внедрение модели финансирования "Программа в школе", а также систематически развивать и упорядочивать высшее образование и сферу спорта.
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