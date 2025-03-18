"Что такое рестарт?'' Рига говорит о новых министрах

В феврале Эвика Силиня объявила об изменениях в правительстве, призвав трех министров уйти в отставку: министра образования и науки Анду Чакшу ("Новое Единство"), министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогресивные") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Силиня обосновала свое решение тем, что в соответствующих сферах необходим новый подход и свежий взгляд. В то же время она выразила благодарность прежним министрам за проделанную работу.

Коалиционные партии выдвинули новых кандидатов на освободившиеся должности. "Новое Единство" предложило на пост министра образования и науки председателя Цесисской краевой думы Яниса Розенбергса, однако он отказался от этой должности.

Затем партия предложила Даце Мелбарде, которая ранее занимала должность парламентского секретаря Министерства иностранных дел. В свою очередь, СЗК выдвинуло на пост министра благосостояния Рейниса Узулниекса, который ранее был парламентским секретарём в том же министерстве. "Прогрессивные" предложили на должность министра сообщения депутата Сейма и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.