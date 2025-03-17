Предложение МВД: пересекать границу с РФ и Беларусью на трех пунктах можно будет только на авто

"Проанализировав информацию, мы пришли к выводу, что существует высокий риск того, что пункт может быть использован для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию", - сказал Пуятс, добавив, что по ту сторону границы собралось несколько десятков человек, поэтому были приняты превентивные меры, чтобы предотвратить попытку их проникновения в Латвию.

Как заявила после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня, такие меры позволят защитить Шенгенскую зону от "потенциальной инструментализации миграции".

Отвечая на вопрос, будет ли решение разрешить пересекать границу только на автотранспорте достаточным для обеспечения безопасности, Силиня сказала, что будет обсуждаться вопрос о том, не станут ли мигранты использовать механические транспортные средства для пересечения границы.

Премьер отметила, что риски будут максимально изучены. "Завтра мы заслушаем МВД, чтобы понять позицию пограничников", - сказала премьер-министр.

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В октябре 2023 года Латвия уже приостановила работу пограничных пунктов "Виентули" и "Педедзе", а в феврале 2024 года было принято решение не возобновлять работу пункта "Силене" на латвийско-белорусской границе. Такое решение было принято, чтобы уменьшить угрозу нелегальной миграции в Латвию.

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