"Подарок врагам Америки". Гендиректор "Радио Свобода" о прекращении финансирования

Она также отметила, что политика предыдущих американских администраций способствовала защите свободы слова в мире, но за два месяца правления Трампа были предприняты шаги, ограничивающие свободу слова и прессы.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал RFE/RL и Voice of America "немногими свободными источниками информации для угнетенных людей - от Беларуси до Ирана и от России до Афганистана".

По данным The New York Times, бюджет RFE/RL составляет около 270 млн долларов (248 млн евро), в радиостанции работают более 2000 сотрудников. RFE/RL ведет вещание на 49 языках, а ее еженедельная аудитория превышает 361 млн человек.

Основанная в 1949 году во времена Холодной войны, RFE/RL управляет также радиостанцией "Радио Свобода" и телеканалом Current Time. В 1981 году в ее мюнхенском офисе произошел теракт, а в 1995 году штаб-квартира была перенесена в Прагу по приглашению тогдашнего президента Чехии Вацлава Гавела. Сегодня у RFE/RL есть офисы в Риге и Вильнюсе.

Миллиардер Илон Маск, которому Трамп поручил оптимизацию госрасходов, заявил, что никто больше не слушает ни RFE/RL, ни "Голос Америки", а на их содержание уходят огромные деньги американских налогоплательщиков.

После распоряжения Трампа о сокращении бюджета 1300 сотрудников "Голоса Америки" отправлены в бессрочный отпуск, а радиостанция, работавшая более 80 лет, прекратила вещание.

Пока остается неясным, будут ли RFE/RL и Voice of America полностью закрыты или их финансирование просто сократят.

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