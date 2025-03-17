Глава "Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) Стивен Капус раскритиковал решение правительства США прекратить финансирование радиостанции, назвав это "огромным подарком врагам Америки".
"Подарок врагам Америки". Гендиректор "Радио Свобода" о прекращении финансирования
Он отметил, что прекращение работы RFE/RL после 75 лет вещания порадует иранских аятолл, китайских коммунистических лидеров, а также автократов в Москве и Минске.
Капус также подчеркнул, что деятельность радиостанции поддерживали как республиканцы, так и демократы.
Как ранее сообщалось, из-за запланированного администрацией Дональда Трампа сокращения бюджета RFE/RL грозит закрытие, заявила базирующаяся в Праге радиостанция.
Американское агентство глобальных медиа (USAGM), которому подчиняется RFE/RL, уведомило радиостанцию о разрыве соглашения, обеспечивающего ее международную деятельность.
Президент Трамп распорядился значительно сократить финансирование USAGM, которое курирует все государственные зарубежные медиапроекты США, за исключением военных. В субботу, 15 марта, уже было объявлено о прекращении финансирования другой радиостанции - "Голос Америки" (Voice of America, VOA), работающей за границей.
Гунта Слога, исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ, отметила, что RFE/RL играло важную роль в обеспечении независимой журналистики в странах с авторитарными и диктаторскими режимами.
"Это был источник независимой информации для людей в таких регионах, как Чечня или Афганистан. Вспоминая советские времена, для многих "Голос Америки" был практически единственным альтернативным источником информации", - заявила она.
Она также отметила, что политика предыдущих американских администраций способствовала защите свободы слова в мире, но за два месяца правления Трампа были предприняты шаги, ограничивающие свободу слова и прессы.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал RFE/RL и Voice of America "немногими свободными источниками информации для угнетенных людей - от Беларуси до Ирана и от России до Афганистана".
По данным The New York Times, бюджет RFE/RL составляет около 270 млн долларов (248 млн евро), в радиостанции работают более 2000 сотрудников. RFE/RL ведет вещание на 49 языках, а ее еженедельная аудитория превышает 361 млн человек.
Основанная в 1949 году во времена Холодной войны, RFE/RL управляет также радиостанцией "Радио Свобода" и телеканалом Current Time. В 1981 году в ее мюнхенском офисе произошел теракт, а в 1995 году штаб-квартира была перенесена в Прагу по приглашению тогдашнего президента Чехии Вацлава Гавела. Сегодня у RFE/RL есть офисы в Риге и Вильнюсе.
Миллиардер Илон Маск, которому Трамп поручил оптимизацию госрасходов, заявил, что никто больше не слушает ни RFE/RL, ни "Голос Америки", а на их содержание уходят огромные деньги американских налогоплательщиков.
После распоряжения Трампа о сокращении бюджета 1300 сотрудников "Голоса Америки" отправлены в бессрочный отпуск, а радиостанция, работавшая более 80 лет, прекратила вещание.
Пока остается неясным, будут ли RFE/RL и Voice of America полностью закрыты или их финансирование просто сократят.
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