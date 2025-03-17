В Беларуси гражданина Японии приговорили к семи годам тюрьмы за "шпионаж"

Гражданин Японии Наканиси Масатоси был задержан в июле 2024 года, однако Минск объявил об этом только в сентябре прошлого года.

Суд признал его виновным в сотрудничестве с иностранной разведкой и действиях, направленных на умышленный ущерб национальной безопасности Беларуси, заявила прокуратура.

По данным следствия, мужчина занимался шпионажем с 2018 по 2024 год.

О его задержании белорусские власти сообщили в сентябре в эфире государственного телевидения, назвав его "агентом из страны восходящего солнца". Спецслужбы обвинили его в сборе военной информации.

Сообщалось, что он фотографировал военные объекты и железнодорожную инфраструктуру, а также посещал границу с Украиной.

Япония тогда подтвердила факт задержания и заявила, что делает все возможное для помощи своему гражданину.

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