В Беларуси суд приговорил гражданина Японии к семи годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, сообщила прокуратура Беларуси в понедельник, 17 марта.
В Беларуси гражданина Японии приговорили к семи годам тюрьмы за "шпионаж"
Гражданин Японии Наканиси Масатоси был задержан в июле 2024 года, однако Минск объявил об этом только в сентябре прошлого года.
Суд признал его виновным в сотрудничестве с иностранной разведкой и действиях, направленных на умышленный ущерб национальной безопасности Беларуси, заявила прокуратура.
По данным следствия, мужчина занимался шпионажем с 2018 по 2024 год.
О его задержании белорусские власти сообщили в сентябре в эфире государственного телевидения, назвав его "агентом из страны восходящего солнца". Спецслужбы обвинили его в сборе военной информации.
Сообщалось, что он фотографировал военные объекты и железнодорожную инфраструктуру, а также посещал границу с Украиной.
Япония тогда подтвердила факт задержания и заявила, что делает все возможное для помощи своему гражданину.
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