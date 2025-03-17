Пострадавшая Даце рассказала, что ехала прямо по улице Калнциема, пересекла улицу Слокас и пыталась выехать на Вантовый мост, когда в ее машину врезался встречный автомобиль.

Согласно протоколу Государственной полиции, авария произошла поздно вечером, когда в этом месте разрешен левый поворот. Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис напоминает, что при повороте налево водитель обязан уступить дорогу встречному транспорту.

"В данной ситуации этого сделано не было. Это наглядный пример того, почему в городской среде, особенно на таких перекрестках с несколькими полосами в одном направлении, левый поворот вообще запрещают", - сказал он.

20-летняя девушка, ставшая виновницей аварии, получила штраф в размере всего 50 евро. Кроме того, она управляла автомобилем без водительского удостоверения. В качестве аргумента для вынесения столь мягкого приговора полиция штата сослалась на смягчающее обстоятельство - сожаление молодой женщины о случившемся.

Подробнее - в сюжете 4. studija!

Видео: Сюжет программы 4. studija

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!