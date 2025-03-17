Управление по делам гражданства и миграции лишило гражданства бывшего сотрудника Государственной полиции Дмитрия Челебия, которого в узких кругах в последние годы называли "серым банкиром" и "решальщиком", сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Бывшего полицейского Челебия лишили гражданства Латвии
Служба государственной безопасности (VDD) подтвердила, что инициировала лишение Челебия гражданства, так как у нее была информация о том, что, помимо латвийского, он также получил гражданство России.
Челебий - бывший полицейский, которого ранее называли одним из организаторов нападения на соратника российского оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова.
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