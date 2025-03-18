"Отъявленный негодяй", "фашист", "убийца собственного народа" - эти ярлыки, которые кремлевские пропагандисты навешиваликаждый день на прошлой неделе, на этот раз были посвящены не ненавистному украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Нет, на этот раз они были адресованы президенту Франции Эммануэлю Макрону, который взял на себя лидерство в Европейском союзе (ЕС) и заявил, что Россия представляет угрозу для Европы. Нетрудно представить гнев и агрессию Москвы в ответ на подобные заявления французского президента.
Видео ⟩ За занавесом: Европа раздражает Россию, но не более того
Если кто-то задается вопросом, почему Макрона обвиняют в применении оружия против собственного народа, то ответом служат фейковые новости пропагандистов о том, что в 2019 году президент Франции приказал применить оружие против так называемых "желтых жилетов".
Следует отметить, что полиция тогда применила водометы и слезоточивый газ против агрессивных протестующих, которые грабили и сжигали магазины, однако выстрелов не было.
Так что лозунги пропагандистов о Макроне как об "убийце собственного народа" - откровенная ложь.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Пропагандисты всю неделю усердно трудились, чтобы осудить ЕС за все смертные грехи, называя его поджигателем войны в противовес "голубям мира" - российскому диктатору Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Свой вклад в оскорбления внес и бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, заявив, что страны Балтии боятся, что Россия может их оккупировать, цинично добавив, что сначала "российскую оккупацию нужно еще заслужить". Одиозный пропагандист Владимир Соловьев добавил к этому, что "мы не оккупируем, а освободим".
Макрон как фашист
Соловьев поспешил заявить, что Макрона ни в коем случае нельзя считать преемником Шарля де Голля, видного политика послевоенной Франции и президента Пятой республики, а скорее продолжателем линии Петена. Надо напомнить, что в 1940 году, после поражения Франции, маршал Филипп Петен принял предложение Германии возглавить марионеточное правительство, призвав соотечественников к сотрудничеству с немцами. Поскольку маршал Петен во Франции считается предателем родины, объявление Макрона продолжателем его линии, конечно, является серьезным и преднамеренным оскорблением.
Чтобы окончательно дискредитировать Макрона в глазах необразованной российской телеаудитории, ведущий вечерних новостей в воскресенье Дмитрий Киселев заявил, что все заявления Макрона связаны не с заботой о европейской безопасности, а скорее с желанием затмить внутренний "скандал" вокруг жены Макрона Брижит.
Стоит отметить, что "скандал" живет только в голове Киселева, и ни одно французское СМИ не считает нужным даже упоминать о нем. А именно, российская пропагандистская машина ссылается на украденный откуда-то сюжет крайне правого американского телеканала, в котором утверждается, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной, а затем сменила пол. Затем последовало обвинение Брижит Макрон в педофилии, поскольку она начала отношения с нынешним президентом Франции, когда ему было всего 14 лет.
"Как красиво горят европейские города"
Как традиционно заявляют кремлевские пропагандисты, если территория России будет обстреляна оружием, поставленным какой-либо европейской страной, по столице "виновной" страны будет нанесен ракетный удар.
Это можно сделать безопасно, поскольку у ядерного государства Франции нет развитых систем ПВО, способных защитить Европу, поэтому, как подчеркнул Соловьев, будет приятно наблюдать, "как красиво горят европейские города".
Другие пропагандисты кричали, что европейских лидеров, "поджигателей войны", следует рассматривать как террористов, и по умолчанию ясно, как с ними бороться. "Кремлины" также поспешили принизить способность Франции предоставить свой ядерный зонтик для защиты Европы.
К сожалению, в этом отношении русские отчасти правы. France 24 цитирует французского военного аналитика и эксперта по ядерному оружию Бенуа Гремара, который заявил, что в настоящее время "без поддержки США баланс сил представляется в значительной степени неблагоприятным для Франции, которая имеет в общей сложности 290 ядерных боеголовок по сравнению с как минимум 1600 развернутыми боеголовками у России и почти 2800 накопленными боеголовками".
Агентство Reuters со ссылкой на вашингтонский Центр стратегических и международных исследований сообщает, что "в нынешней ситуации французские и британские ядерные силы являются дополнением к потенциалу сдерживания США, но не станут жизнеспособным решением в случае внезапного вывода ядерных сил США".
Reuters также отмечает, что "Франция располагает лишь малой долей от того количества ядерного оружия воздушного базирования, которое могут предоставить Соединенные Штаты. Любая модернизация ее систем будет дорогостоящей и потребует значительных логистических и операционных изменений в то время, когда правительство и так испытывает финансовые трудности. По словам экспертов, Франции может потребоваться до 10 лет, чтобы увеличить свой арсенал всего на 100 боеголовок".
Кроме того, на данный момент - до внесения изменений в законодательство - ядерная доктрина Франции, в отличие от США, запрещает размещение ядерного оружия за пределами своего государства. Как сообщает France 24, европейские партнеры Франции прекрасно знают, что проевропейский лагерь Макрона возглавляет правительство меньшинства, а дважды кандидат в президенты, занявшая второе место на выборах Марин Ле Пен решительно выступает против любого обмена возможностями ядерного сдерживания.
Крайне правая партия Ле Пен, которая давно симпатизирует России, поддерживает вооружение Франции, но только для защиты французских границ. Представляемый ею националистический лагерь назвал разговоры о расширении ядерного зонтика Франции "предательством стратегической независимости".
Вышеупомянутый французский эксперт по ядерному оружию Гремар отмечает, что у Франции есть боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные ракеты. По мнению эксперта, их размещение по всей Европе придаст конкретную форму стратегической автономии Европы, послав сигнал о "европейской солидарности, который усложнит планы Москвы".
Фактически обороноспособность Европы в настоящее время во многом зависит от внутриполитических процессов во Франции и от того, удастся ли внести изменения в законодательство, позволяющие размещать французское ядерное оружие за пределами границ страны.
"Нет" миротворцам
В то время как Путин в очередной раз подчеркнул, что мир на Украине возможен только в соответствии с интересами России и при условии, что ни у кого не возникнет сомнений в достижении целей "спецоперации", министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль никогда не допустит присутствия европейских миротворцев в Украине. Путин, среди прочего, заявил, что "нам чужого не надо, но и свое не отдадим", то есть оккупированные и незаконно захваченные территории Украины - это "свое".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В то же время российские официальные лица отметили, что жесткая риторика Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других европейских стран не подкреплена военной силой, в отличие от успехов России на поле боя в Украине.
Россияне, как обычно, заявили, что они "сильнейшие", поэтому и правы, а претензии Европы не имеют под собой военного обоснования, поэтому их можно игнорировать.
Кремлевские пропагандисты заявили, что в настоящее время единственные голоса разума принадлежат России и США, а Европе нужна война, но поскольку Европа слаба в военном отношении, ее можно игнорировать.
Хотя Франция, Германия и Великобритания невероятно раздражают Россию, они видят в этих странах и в Европе в целом не более чем неприятную помеху, если Трамп на стороне России. Это серьезный сигнал для европейцев, который нельзя игнорировать.
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