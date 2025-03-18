Кроме того, на данный момент - до внесения изменений в законодательство - ядерная доктрина Франции, в отличие от США, запрещает размещение ядерного оружия за пределами своего государства. Как сообщает France 24, европейские партнеры Франции прекрасно знают, что проевропейский лагерь Макрона возглавляет правительство меньшинства, а дважды кандидат в президенты, занявшая второе место на выборах Марин Ле Пен решительно выступает против любого обмена возможностями ядерного сдерживания.

Крайне правая партия Ле Пен, которая давно симпатизирует России, поддерживает вооружение Франции, но только для защиты французских границ. Представляемый ею националистический лагерь назвал разговоры о расширении ядерного зонтика Франции "предательством стратегической независимости".

Вышеупомянутый французский эксперт по ядерному оружию Гремар отмечает, что у Франции есть боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные ракеты. По мнению эксперта, их размещение по всей Европе придаст конкретную форму стратегической автономии Европы, послав сигнал о "европейской солидарности, который усложнит планы Москвы".

Фактически обороноспособность Европы в настоящее время во многом зависит от внутриполитических процессов во Франции и от того, удастся ли внести изменения в законодательство, позволяющие размещать французское ядерное оружие за пределами границ страны.

"Нет" миротворцам