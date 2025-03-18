Была ли "звуковая пушка" в Белграде? Власти Сербии отрицают применение акустического оружия для разгона демонстрации

Министр внутренних дел Ивица Дачич назвал сообщения об использовании «звуковой пушки» злонамеренными: «Под полной моральной и уголовной ответственностью я заявляю, что полиция не использовала никаких незаконных средств во время демонстраций в субботу.

«Применение подобного звукового оружия не соответствует закону», — заявило Министерство внутренних дел страны.

Министерство обороны Сербии также отвергло, как оно сформулировало, «откровенную ложь и неправду» о том, что его службы использовали во время протестов «так называемую звуковую пушку».

Линия Фото: BBC

Что такое звуковое оружие и чем оно опасно

Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си:

Акустические системы, как и другое нелетальное оружие, используются полицейскими подразделениями разных стран много лет. Некоторые виды такого оружия — резиновые пули, слезоточивый газ, даже резиновые дубинки — известны давно. Другие, такие как микроволновые излучатели, которые обжигают кожу, лазеры, временно ослепляющие людей, или звуковые системы — появились сравнительно недавно, в начале 2000-х годов.

Звуковая пушка в 2016 году в Калифорнии Фото: Getty Images

Во-первых, такие акустические системы могут генерировать очень громкий звук, который воздействует на слуховой аппарат человека. Во-вторых, они могут работать на такой частоте, которая может вызывать неприятные и даже болевые ощущения.

Кроме того, эти системы способны концентрировать звук на небольшую цель — группу или даже отдельных людей, либо наоборот — воздействовать на большую толпу.