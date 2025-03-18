Видео Молодые люди разогнались до 240 км/ч под Тинужи. Какое наказание полагается?

Молодые люди в Тинужи мчатся со скоростью 240 км/ч и на волосок избегают трагедии.

В марте прошлого года по соцсетям прокатилась новость о безрассудной компании молодых людей, которые едва спаслись от трагедии. Водитель в Тинужи разогнался до 240 км/ч и лишь чудом избежал столкновения с другими автомобилями. TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить, как продвигается это дело.