Вт, 18.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

Видео Молодые люди разогнались до 240 км/ч под Тинужи. Какое наказание полагается?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Молодые люди в Тинужи мчатся со скоростью 240 км/ч и на волосок избегают трагедии.
Молодые люди в Тинужи мчатся со скоростью 240 км/ч и на волосок избегают трагедии. Фото: Ekrānuzņēmums no "Instagram" video

В марте прошлого года по соцсетям прокатилась новость о безрассудной компании молодых людей, которые едва спаслись от трагедии. Водитель в Тинужи разогнался до 240 км/ч и лишь чудом избежал столкновения с другими автомобилями. TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить, как продвигается это дело.

19 марта 2024 года молодые люди ворвалась в Тинужи на скорости 240 км/ч и чудом избежали трагедии. На видео видно, как автомобиль едва не столкнулся с движущимся навстречу грузовиком, в последнюю минуту повернув в сторону.

В какой-то момент авто на время съезжает с дороги, после чего водитель начинает движение медленнее. После этого Audi останавливается, а молодые люди, судя по голосам, обсуждают произошедшее.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх