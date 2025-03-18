В марте прошлого года по соцсетям прокатилась новость о безрассудной компании молодых людей, которые едва спаслись от трагедии. Водитель в Тинужи разогнался до 240 км/ч и лишь чудом избежал столкновения с другими автомобилями. TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить, как продвигается это дело.
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Видео ⟩ Молодые люди разогнались до 240 км/ч под Тинужи. Какое наказание полагается?
19 марта 2024 года молодые люди ворвалась в Тинужи на скорости 240 км/ч и чудом избежали трагедии. На видео видно, как автомобиль едва не столкнулся с движущимся навстречу грузовиком, в последнюю минуту повернув в сторону.