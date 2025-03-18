Вт, 18.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи
Для абонентов

Видео Молодые люди разогнались до 240 км/ч возле Тинужи. Какое наказание полагается?

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Молодые люди в Тинужи мчатся со скоростью 240 км/ч и на волосок избегают трагедии.
Молодые люди в Тинужи мчатся со скоростью 240 км/ч и на волосок избегают трагедии. Фото: Ekrānuzņēmums no "Instagram" video

В марте прошлого года по соцсетям прокатилась новость о некой безрассудной и безответственной компании молодых людей, которые на волосок спаслись от трагедии. Водитель в Тинужи буквально влетел на скорости 240 км/ч и лишь чудом избежал того, чтобы врезаться в другие машины. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить продвижение этого дела.

19 марта 2024 года безрассудные молодые люди ворвалась в Тинужи на скорости 240 км/ч и чудом избежали трагедии.

На видео видно, как молодые люди едва не столкнулись с движущимся навстречу грузовиком, в последнюю минуту повернув в сторону. В какой-то момент авто также временно съезжает с дороги, после чего водитель начинает движение медленнее.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх