В марте прошлого года по соцсетям прокатилась новость о некой безрассудной и безответственной компании молодых людей, которые на волосок спаслись от трагедии. Водитель в Тинужи буквально влетел на скорости 240 км/ч и лишь чудом избежал того, чтобы врезаться в другие машины. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить продвижение этого дела.
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Видео ⟩ Молодые люди разогнались до 240 км/ч возле Тинужи. Какое наказание полагается?
19 марта 2024 года безрассудные молодые люди ворвалась в Тинужи на скорости 240 км/ч и чудом избежали трагедии.