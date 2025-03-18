Видео Молодые люди разогнались до 240 км/ч возле Тинужи. Какое наказание полагается?

В марте прошлого года по соцсетям прокатилась новость о некой безрассудной и безответственной компании молодых людей, которые на волосок спаслись от трагедии. Водитель в Тинужи буквально влетел на скорости 240 км/ч и лишь чудом избежал того, чтобы врезаться в другие машины. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить продвижение этого дела.