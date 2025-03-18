Ринкевич предложил изменить порядок выдвижения отдельных должностных лиц

Ринкевич считает, что процесс с такими структурными проблемами не укрепляет доверие общества ни к самому процессу, ни к выдвинутым кандидатам. По мнению президента Латвии, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций, необходимо изменить процедуру выбора и выдвижения определенных должностных лиц.

Важно обеспечить, чтобы политическая составляющая процесса выдвижения и оценки не затмевала оценку профессиональных критериев.

Ожидается, что до конца марта президент представит также законодательную инициативу о порядке проведения референдума.

Уже сообщалось, что президент Банка Латвии Мартиньш Казакс был избран на должность только в результате повторного голосования.

Не избрав президента Банка Латвии с первой попытки, правящая коалиция сначала решила согласовать одного общего кандидата и объявила, что им станет заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле. Тем временем оппозиционные "Объединенный список" и "Национальный альянс" выдвинули на пост президента Казака.

Однако уже через несколько дней Союз зеленых и крестьян, входящий в правящую коалицию, отказался поддержать Пургайле, которая сняла свою кандидатуру, а сразу после этого "Новое единство" и "Прогрессивные" объявили, что поддержат кандидата от оппозиции - Казакса.

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