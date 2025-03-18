"Я хочу четко сказать: я за то, чтобы сделать все возможное для сохранения трансатлантического сотрудничества, - сказал Мерц. - Я считаю, что оно необходимо, но сейчас мы в Европе должны выполнить домашнюю работу".

"Нам нужно стать сильнее. Мы должны гарантировать собственную безопасность. Это наша ответственность. Германия должна играть в этом ведущую роль, и я считаю, что мы должны быть готовы взять на себя эту ведущую ответственность", - заявил будущий канцлер.

Мерц заявил, что планируемое увеличение расходов на вооруженные силы, которое составит сотни миллиардов евро в ближайшие годы, - это "не что иное, как первый серьезный шаг к созданию нового европейского оборонного сообщества".

Он сказал, что в эту группу будут включены "страны, которые не являются членами Евросоюза, но очень заинтересованы вместе с нами создать эту общую европейскую оборону". В качестве примера он упомянул Великобританию и Норвегию.

Мерц указал, что новые договора необходимо заключить с европейскими предприятиями оборонной промышленности, "как только это станет возможным".

"Нам нужно восстановить нашу обороноспособность", - отметил он в речи к депутатам, добавив, что это нужно делать "автоматизированными системами, с независимым европейским спутниковым наблюдением, вооруженными дронами и большим количеством современных оборонных систем", заказанных у предприятий на континенте.

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