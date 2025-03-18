Значительное увеличение расходов на оборону, предложенное следующим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, необходимо, поскольку российский диктатор Владимир Путин начал агрессивную войну против Европы, заявил во вторник Мерц, сообщает AFP.
"Это война против Европы, а не только война против территориальной целостности Украины", - сказал Мерц парламенту Германии перед голосованием по планам, предусматривающим значительное финансирование на инфраструктуру.
Мерц сказал, что российская агрессия выражается в кибератаках и шпионаже, поджогах и заказных убийствах, а также кампаниях по дезинформации, "пытаясь расколоть и маргинализировать Евросоюз".
Сейчас Европа должна выступить против "агрессивной России", а также "непредсказуемых США", признал Мерц, христианские демократы которого и их баварская братская партия Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) победили на досрочных парламентских выборах в феврале.
Планы Мерца предусматривают освобождение расходов на оборону от строгих правил в отношении государственного долга, если они превышают один процент от валового внутреннего продукта (ВВП), и создание фонда в 500 миллиардов евро для инвестиций в инфраструктуру в течение 12 лет.
Консервативный блок, который он возглавляет, надеется провести эту меру через Бундестаг в то время, когда сближение президента США Дональда Трампа с Россией и его враждебное отношение к Украине потрясло Европу и вызвало сомнения в прочности трансатлантических связей в будущем.
"Я хочу четко сказать: я за то, чтобы сделать все возможное для сохранения трансатлантического сотрудничества, - сказал Мерц. - Я считаю, что оно необходимо, но сейчас мы в Европе должны выполнить домашнюю работу".
"Нам нужно стать сильнее. Мы должны гарантировать собственную безопасность. Это наша ответственность. Германия должна играть в этом ведущую роль, и я считаю, что мы должны быть готовы взять на себя эту ведущую ответственность", - заявил будущий канцлер.
Мерц заявил, что планируемое увеличение расходов на вооруженные силы, которое составит сотни миллиардов евро в ближайшие годы, - это "не что иное, как первый серьезный шаг к созданию нового европейского оборонного сообщества".
Он сказал, что в эту группу будут включены "страны, которые не являются членами Евросоюза, но очень заинтересованы вместе с нами создать эту общую европейскую оборону". В качестве примера он упомянул Великобританию и Норвегию.
Мерц указал, что новые договора необходимо заключить с европейскими предприятиями оборонной промышленности, "как только это станет возможным".
"Нам нужно восстановить нашу обороноспособность", - отметил он в речи к депутатам, добавив, что это нужно делать "автоматизированными системами, с независимым европейским спутниковым наблюдением, вооруженными дронами и большим количеством современных оборонных систем", заказанных у предприятий на континенте.
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