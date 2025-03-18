Газета: все больше сотрудников еврокомиссии жалуется на стиль руководства Каи Каллас

"Ей следовало лучше подготовить это", - говорят источники газеты, указывая на страны, к которым был близок Боррель.

В первые недели работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас уволила ведущих сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) из Италии и Испании.

"Например, генерального секретаря Стефано Саннино. Некоторые правительства были в ярости, сообщают анонимные источники. Такие кадровые решения всегда вызывают беспокойство. Однако теперь все больше сотрудников жалуются на ее стиль руководства. Говорят, что кабинет Каллас изолирован, и что не используется опыт EEAS с 5300 сотрудниками", - пишет газета.

Каллас стремится собрать 40 миллиардов евро, чтобы компенсировать потерю помощи от США. В своем последнем документе, с которым знакома газета, Каллас пишет, что страны ЕС будут "приглашены" взять на себя часть затрат в соответствии с их экономической мощью.

"В качестве "первого шага" страны должны пообещать поставить два миллиона артиллерийских снарядов на сумму около пяти миллиардов евро. Это меньше, чем те суммы, о которых она говорила раньше. Люди, знакомые с темой, ожидают трудных дебатов", - отмечает FAZ.

Еще одной проблемой Каи Каллас газета называет нежелание США допускать нынешнюю главу евродипломатии до мирных переговоров России и Украины.