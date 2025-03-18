"Не все идет хорошо для Каи Каллас", - пишет со ссылкой на свои источники немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Rus.Postimees изучил публикацию.
Газета: все больше сотрудников еврокомиссии жалуется на стиль руководства Каи Каллас
"Эстонка хочет, чтобы государства-члены ЕС значительно увеличили свою военную помощь Украине. Однако некоторые противятся этому, что подрывает ее авторитет. Кроме того, Каллас почти ничего не удалось достичь", - пишет в большой статье о бывшем премьере Эстонии Frankfurter Allgemeine Zeitung.
FAZ утверждает, что так называемому "плану Каллас", который предполагает значительное увеличение военной помощи ЕС Киеву, сопротивляется не только Венгрия, но и Франция, Италия и Испания.
"Эти страны категорически против того, чтобы увеличить свой вклад. На данный момент их общий вклад меньше, чем у Дании", - отмечает немецкая газета.
Издание отмечает, что эту ситуацию можно было бы назвать проблемой Парижа, Рима и Мадрида, но "с тех пор как Каллас взяла на себя инициативу, сразу перед третьей годовщиной российской агрессии против Украины, это стало ее проблемой".
FAZ напоминает, что изначально эту инициативу продвигал предшественник Каллас Жозеп Боррель, а экс-премьер Эстонии сначала сняла вопрос с повестки, а затем неожиданно вернула его после Мюнхенской конференции по безопасности.
"Ей следовало лучше подготовить это", - говорят источники газеты, указывая на страны, к которым был близок Боррель.
В первые недели работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас уволила ведущих сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) из Италии и Испании.
"Например, генерального секретаря Стефано Саннино. Некоторые правительства были в ярости, сообщают анонимные источники. Такие кадровые решения всегда вызывают беспокойство. Однако теперь все больше сотрудников жалуются на ее стиль руководства. Говорят, что кабинет Каллас изолирован, и что не используется опыт EEAS с 5300 сотрудниками", - пишет газета.
Каллас стремится собрать 40 миллиардов евро, чтобы компенсировать потерю помощи от США. В своем последнем документе, с которым знакома газета, Каллас пишет, что страны ЕС будут "приглашены" взять на себя часть затрат в соответствии с их экономической мощью.
"В качестве "первого шага" страны должны пообещать поставить два миллиона артиллерийских снарядов на сумму около пяти миллиардов евро. Это меньше, чем те суммы, о которых она говорила раньше. Люди, знакомые с темой, ожидают трудных дебатов", - отмечает FAZ.
Еще одной проблемой Каи Каллас газета называет нежелание США допускать нынешнюю главу евродипломатии до мирных переговоров России и Украины.
"Она сама исключила себя из переговоров, слишком критиковав Вашингтон. Предложение Трампа о завершении войны в Украине она назвала "грязной сделкой". Когда она в конце февраля прилетела в Вашингтон, госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу с ней. Она не встретилась и с другими представителями правительства", - говорят источники газеты не только о тех фактах, которые попали в СМИ.
Именно после отказа от встречи Рубио с Каллас произошла нашумевшая перепалка Зеленского с Трампом, которую комиссар Екрокомиссии прокомментировала заметно резче других официальных лиц.
"Свободному миру нужен новый лидер", - заявила Каллас о Дональде Трампе.
Другие политики выразились менее резко и настаивали, чтобы Зеленский наладил отношения с Трампом, что он в конце концов и сделал.
На этом фоне председатель Европейского совета Антониу Кошта фактически выполняет функционал Каллас.
"Кошта начал выяснять у глав правительств, поддержат ли они назначение специального представителя по Украине. Это было воспринято в Брюсселе как оскорбление для Каллас: ведь это должна была быть ее работа. На саммите ЕС в начале марта больше не обсуждался этот вопрос. Однако он еще не закрыт. Ведутся поиски весомой фигуры, желательно бывшего главы правительства", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
FAZ утверждает, что попытка Каи Каллас стать генеральным секретарём НАТО провалилась в том числе потому, что ее кандидатура напугала Германию.
"Опасались, что ее кандидатура усугубит уже сложные отношения с Россией", - поясняет издание.
Газета также указывает на то, что заявление Каи Каллас, которое он сделала в Киеве после утверждения в должности главы евродипломатии, никогда не звучало в документах Европейского совета.
"Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну", - цитирует FAZ слова Каллас, сказанные в столице Украины. При этом стандартная формула ЕС звучит иначе: Украина будет поддерживаться "столько, сколько необходимо", а Россия не должна "одержать победу".
"Консенсус по этой формуле был достигнут, в том числе, благодаря усилиям канцлера Германии Олафа Шольца, и именно поэтому в Берлине были недовольны новой риторикой Каллас", - указывает газета.
Кроме того, многих не устраивает позиция Каллас по замороженным российским активам. Хотя страны Балтии давно требуют их конфискации, ведущие страны еврозоны категорически против. Юристы пришли к выводу, что такой шаг несет большие юридические риски, а Европейский центральный банк предупредил о возможном оттоке инвесторов.
"Пока некоторые в Брюсселе уже сомневаются в ее [Каи Каллас] успехе, другие считают, что ей нужно больше времени, чтобы адаптироваться к своей роли", - добавляет FAZ.
Ожидается. Что в ближайший четверг лидеры ЕС снова обсудят "план Каллас". Эмманюэль Макрон и Джорджия Мелони могли бы помочь ей добиться успеха, если примут решение о большем вкладе. Однако специалисты предупреждают, что этого скорее всего не произойдет, подводят итог журналисты и их источники.
В декабре 2024 года Кая Каллас допустила возможность отправки в Украину военных из европейских стран. В мае того же года, еще будучи премьер-министром Эстонии, Каллас утверждала, что отправка эстонских солдат в Украину, даже если они пострадают, не приведет к войне НАТО с Россией.
Кая Каллас пока не прокомментировала сообщения Frankfurter Allgemeine Zeitung. Последний ее пост в соцсети X появился через несколько часов после этой публикации немецких журналистов.
"ЕС и его партнеры только что пообещали 5,8 миллиардов евро для Сирии и ее соседей. Это поддержит Сирию в критический момент перехода и удовлетворит острые потребности на местах. Это шанс для народа Сирии воспользоваться моментом и сформировать свою собственную судьбу", - написала Каллас.
После падения режима Башара Асада Кая Каллас заявила, что Европейский союз готов вновь открыть свое посольство в Дамаске.
"Мы готовы вновь быть представленными своей делегацией, то есть европейским посольством, и хотим, чтобы оно снова начало работать в полную силу. На мой взгляд, это был бы очень важный шаг, если бы мы вновь открыли представительство в Сирии", - заявила Каллас в Европарламенте в середине декабря.
В конце 2024 года к власти в Сирии пришла группировка Хайят Тахрир аш-Шам. Ее эмир Ахмед Хусейн аш-Шараа стал президентом страны. Башар Асад бежал в Москву.
Хайят Тахрир аш-Шам признана террористической организацией в США. Турции и России, но не в ЕС. Под именем Абу Мухаммад аль-Джулани нынешний лидер Сирии в 2012-2016 годах возглавлял группировку Джебхат ан-Нусра, отделение международной исламистской террористической организации Аль-Каида на территории Сирии и Ливана.
В начале марта стало известно, что новый власти Сирии могли убить сотни мирных жителей, принадлежащих к алавитскому меньшинству на морском побережье Сирии. Алавиты исповедуют смесь ислама, христианства и доисламских восточных верований.
Многие убийства, по всей видимости, совершались на религиозной почве, особенно в районах, населенных преимущественно алавитами. В некоторых случаях были убиты целые семьи, сообщала русская служба Би-Би-Си.
15 марта Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человек сообщил, что с 6 марта в Латакии и соседних провинциях Тартус, Хама и Хомс были убиты более 1400 мирных жителей, большинство из которых - алавиты.
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