Председатель ЦИК прокомментировала идею о возможности голосовать в интернете

"Это политическое решение, пойдет ли государство по этому пути", - сказала Саулите, отметив, что сегодня единственной страной, где голосование проводится в интернете, является Эстония.

Говоря о возможности онлайн-голосования, глава ЦИК отметила, что главным вопросом в этом контексте является безопасность процесса и предотвращение уязвимостей.

Директор Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопа со своей стороны отметил, что интернет-голосование на выборах "вполне осуществимо".

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