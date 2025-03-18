Главное за 18 марта Переговоры Трампа с Путиным, подорожание авиабилетов и выход из Оттавской конвенции

"За прошедший месяц я нормально не спал ни одной ночи. Каждый день думаю о непредсказуемых заявлениях, которые приходят с другой стороны океана. Я думаю о том, насколько защищена Латвия, когда снова заключаются крупные глобальные сделки. Каждый день я думаю о безопасности Латвии - не только на военном уровне, но и на уровне экономической и кибербезопасности. Мир становится все более нестабильным, конфликты уже не просто где-то далеко - они также приближаются к нашему региону. Действительно ли мы готовы защитить себя и своих близких, если произойдет кризис?" - следующее письмо от Кристины (имя изменено) недавно попало в почтовый ящик новостей TVNET. Непредсказуемые сценарии будущего, растущая напряженность в международной политике, угрозы и предостережения, призывы вооружаться. Какое влияние это оказывает на психику человека? Это мы выясняли в беседе с психиатром, руководителем амбулаторного центра Veldre Марисом Таубе.