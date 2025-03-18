Главная новость сегодняшнего дня - президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, TVNET+ разбирался, что произойдет с ценами на авиабилеты, а правительство приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции. Об этом и не только читайте в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 18 марта.
Главное за 18 марта ⟩ Переговоры Трампа с Путиным, подорожание авиабилетов и выход из Оттавской конвенции
Новости Латвии:
Правительство во вторник, 18 марта, утвердило подготовленный МВД проект решения, согласно которому с 19 марта пункты пересечения границы с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" можно будет пересекать только на автомобилях.
Премьер-министр Эвика Силиня недавно объявила о правительственном "рывке 4×4", который включает замену трех министров для повышения эффективности работы правительства. Однако недавний опрос показал, что 66% жителей Латвии сомневаются в эффективности этих изменений, считая, что они существенно не улучшат работу правительства. Чтобы выяснить общественное мнение о таком "перезапуске" власти, TVNET вышел на улицы Риги, спрашивая горожан об их осведомленности и отношении к произошедшим изменениям. Опрос также превратился в эксперимент - смогут ли жители узнать министров Латвии по фотографиям?
На носу сезон отпусков и полетов на курорты. Однако с 1 января 2025 года на рейсах, вылетающих из аэропортов ЕС требуется использовать примеси экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое значительно дороже обычного. Из-за этого, к примеру, авиакомпания Lufthansa уже ввела эко-надбавку к цене билетов: до 72 евро. Какие сюрпризы ждут латвийских пассажиров и как в летний сезон вырастут цены на авиабилеты? Станет ли отрасль авиационного био-топлива такой же "золотой жилой", как производство био-дизеля и био-этанола, которое в свое время бурно развивали в Латвии частные предприниматели, получая весомые субсидии? Разбирался TVNET+.
Правительство во вторник приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщила журналистам премьер-министр Эвика Силиня после заседания Кабинета министров во вторник.
Выплата российских пенсий за январь, февраль и март этого года пока невозможна, так как не получено финансирование из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).
За рубежом:
Президент США Дональд Трамп во вторник созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщил Белый дом. Разговор продолжался более двух часов и уже завершился, сообщает ВВС.
Во вторник, 18 марта, в возрасте 92 лет ушел из жизни отец певца Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров. Об этом в Instagram сообщил его сын.
Теперь понятно, что администрация президента США Дональда Трампа предаст Украину в ее борьбе против российской агрессии. Сам Трамп либо стал жертвой дезинформации, либо добровольно пытается обмануть американцев по поводу причин и следствий этой войны.
Пассажирский самолет авиакомпании Air India, следовавший на минувшей неделе из американского города Чикаго в индийскую столицу Дели, примерно через десять часов после взлета - над Гренландией - отправился обратно в Соединенные Штаты. Позже выяснилось, что пилотов к такому вынудили действия пассажиров.
Спор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома был частью стратегии оказания давления на Украину, заявил президент США Дональд Трамп.
Интересное чтиво:
"За прошедший месяц я нормально не спал ни одной ночи. Каждый день думаю о непредсказуемых заявлениях, которые приходят с другой стороны океана. Я думаю о том, насколько защищена Латвия, когда снова заключаются крупные глобальные сделки. Каждый день я думаю о безопасности Латвии - не только на военном уровне, но и на уровне экономической и кибербезопасности. Мир становится все более нестабильным, конфликты уже не просто где-то далеко - они также приближаются к нашему региону. Действительно ли мы готовы защитить себя и своих близких, если произойдет кризис?" - следующее письмо от Кристины (имя изменено) недавно попало в почтовый ящик новостей TVNET. Непредсказуемые сценарии будущего, растущая напряженность в международной политике, угрозы и предостережения, призывы вооружаться. Какое влияние это оказывает на психику человека? Это мы выясняли в беседе с психиатром, руководителем амбулаторного центра Veldre Марисом Таубе.
В Риге в рамках кинофестиваля "Балтийская жемчужина" прошел показ фильма Резо Гигинеишвили "Пациент №1" с впечатляющим актерским составом из классиков советского кино. Почему этот фильм обязателен к просмотру, хотя его почти нигде не показывают - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
В программе "Знаменитости. Без фильтра" в доме Каспара и Ольги Камбалы возникла ситуация, в результате которой Ольга предлагает развестись, а Каспар поет песню Айнара Миелавса Nedalāmā.
Сердце актера Рижского русского театра им. М.Чехова Максима Бусела уже несколько лет принадлежит художнице Элине Арбидане. Хотя Элина получила предложение пять лет назад, они до сих пор не живут вместе. Как комментирует такую модель отношений сам Максим?
Сегодня продолжительность дня в Латвии превысила продолжительность ночи, свидетельствуют данные timeanddate.com.
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