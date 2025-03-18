Президент США Дональд Трамп во вторник созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщил Белый дом. Разговор продолжался более двух часов и уже завершился, сообщает ВВС.
"Президент Трамп разговаривает с президентом России Владимиром Путиным в Овальном кабинете с 10:00 (с 16:00 по латвийскому времени). Разговор проходит хорошо и продолжается", - указало должностное лицо.
Ранее Кремль сообщил, что разговор Путина и Трампа состоится с 16 до 18 часов по московскому времени. Пресс-служба президента о начале переговоров не сообщила.
Примерно в 19:30 по московскому времени (18:30 по латвийскому) NBC News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что разговор завершился. По данным телеканала, он продолжался более полутора часов. Окончание переговоров подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщило ТАСС.
Комментарий Кремля
Русская служба ВВС приводит сообщения Кремля о переговорах между Трампом и Путиным. В частности, стороны обсудили отказ от ударов по энергетике, обмен пленными и "готовность к совместной проработке возможных путей урегулирования" .
Судя по данным Кремля, единственной реальной договоренностью между лидерами стало согласие Путина на предложение Трампа для двух сторон конфликта на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
"Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - сказано в сообщении.
В сообщении Кремля нет данных о каких-либо конкретных договоренностях, открывающих путь к 30-дневному перемирию, на которое под давлением Вашингтона согласилась Украина.
"Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер", - сказано в сообщении.
Путин также призвал "учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности".
Кроме того, Кремль сообщил, что 19 марта планируется обмен военнопленными между Украиной и Россией по формуле "175 на 175". Также Путин сообщил, что Россия "в качестве жеста доброй воли" передаст Киеву 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.
Комментарий Белого дома
Заявление по поводу состоявшегося телефонного разговора опубликовал и Белый дом.
Readout of President Donald J. Trump's Call with President Vladimir Putin:— Karoline Leavitt (@PressSec) March 18, 2025
Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace. They also stressed the…
Заявление Белого дома оказалось в разы короче. Несмотря на то, что во время самого разговора официальный представитель президента США Дэн Скавино заявлял, что он "идет хорошо", в итоговом заявлении Белого дома войне в Украине посвящен абзац.
В нем говорится следующее: "Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также технических переговоров о прекращении огня на море в Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке".
Также Трамп и Путин обсуждали "необходимость прекращения распространения стратегических вооружений", Ближний Восток "как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов" и Иран, который "не должен оказаться в состоянии уничтожить Израиль", сообщает Русская служба ВВС.
"Медуза" приводит полный перевод текста сообщения:
"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов.
Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть прекращен давным-давно с помощью искренних и добросовестных мирных усилий. Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре, а также с технических переговоров по реализации морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке.
Лидеры в целом говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения их максимально широкого применения. Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.
Лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира".
В 21:30 по латвийскому времени Трамп планирует подписать указы. В настоящее время мероприятие, как уже упоминалось, закрыто для прессы, однако подобные церемонии подписания часто открыты для представителей прессы и превращаются в более продолжительные сессии вопросов и ответов. Если это произойдет, есть вероятность, что комментарии самого Трампа дадут представление о том, как развивался разговор.
Это был второй официальный телефонный разговор президентов России и США с 20 января, когда Трамп вступил в должность во второй раз. Первая беседа состоялась 12 февраля, в ходе которой Трамп и Путин договорились начать переговоры о прекращении войны России против Украины.
По словам Трампа, они с Путиным будут говорить о "земле и электростанциях", а многие элементы мирного договора по Украине уже согласованы. Темы переговоров в Кремле не разглашают. Ожидается, что главной темой переговоров станет предложение США о 30-дневном прекращении огня в российско-украинской войне. Киев уже поддержал это предложение. Путин дал понять, что в целом поддерживает временное прекращение огня, однако "есть нюансы", которые необходимо обсудить.
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