Также Трамп и Путин обсуждали "необходимость прекращения распространения стратегических вооружений", Ближний Восток "как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов" и Иран, который "не должен оказаться в состоянии уничтожить Израиль", сообщает Русская служба ВВС.

"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов.

Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть прекращен давным-давно с помощью искренних и добросовестных мирных усилий. Лидеры договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре, а также с технических переговоров по реализации морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке.

Лидеры в целом говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость остановить распространение стратегических вооружений и будут взаимодействовать с другими странами для обеспечения их максимально широкого применения. Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.

Лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира".