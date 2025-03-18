В коммуникации правительства о нынешней геополитической ситуации просматриваются недостатки - нужно больше говорить о том, что мы можем сделать, чтобы чувствовать себя более уверенно, сказал в интервью агентству LETA бывший премьер-министр и министр иностранных дел, нынешний старший советник по вопросам геополитики в международном агентстве стратегических коммуникаций Kreab Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").
Он признал, что сам недавно был одним из правительства, поэтому критику бывших коллег можно воспринимать по-разному, однако экс-премьер ожидал бы четкого послания от жителей главы правительства об актуальной ситуации, угрозах и рисках, а также о том, что нужно сделать, чтобы нам было безопаснее.
"Мы не можем повлиять на то, что делают США, но мы напрямую влияем на то, что делаем сами. Правительство должно более четко общаться, что нужно делать, особенно в гражданской обороне. Например, знает ли каждый врач свою задачу в чрезвычайной ситуации?", - спросил Кариньш.
Кроме того, по его мнению, очень интенсивно дипломатично нужно работать с европейскими партнерами и Канадой, а также иметь полномочных властями дипломатов, работающих в Вашингтоне и регулярно встречающихся с сенаторами и конгрессменами США.
"Сейчас Латвия этими возможностями не пользуется. Настал последний момент для этого. Вместе с [президентом США Дональдом] Трампом появился страх, что США могут уйти из Европы, но нам нужно, чтобы они сохраняли интерес. Поэтому мы должны рассказать американцам, что мы сами делаем - мы вкладываемся в свою оборону, что мы были с американцами в Афганистане и Ираке. Мы выполняли свой союзнический долг и, если понадобится, будем делать это снова", - подчеркнул Кариньш.
На вопрос о том, действует ли, по его мнению, 5-я статья НАТО, Кариньш сказал, что если слушать высказывания ответственных должностных лиц, в том числе генсека НАТО Марка Рютте, то 5-я статья НАТО в силе, ничего не изменилось, однако надо учитывать, что мир изменился, а риторика, идущая из Белого дома, кардинально отличается от того, что до сих пор говорил каждый президент США.
Кариньш напомнил, что о сокращении американского военного присутствия в Европе говорят еще с 2009 года, когда президентом США был Барак Обама, и только сейчас Трамп пробудил Германию, Францию, также Великобританию и эти державы хотят взять на себя большую роль в защите Европы. Еврокомиссия выступила с предложением, согласно которому расходы стран-участниц на оборону не будут включены в бюджетный дефицит. Кроме того, 150 миллиардов евро будет направлено в общий оборонный фонд.
"То, что США сократят свое присутствие в Европе, неизбежно. Неизвестность заключается в том, как быстро они захотят это сделать, и произойдет ли это такими темпами, чтобы Европа смогла перенять эти функции. Поэтому наше правительство не должно пугать людей, а четко сказать, каков план действий, чтобы максимально снизить вероятность того, что может произойти война. Остановить российскую агрессию могут только сила и власть. Нужна военная мощь", - подчеркнул Кариньш.
При этом он сказал, что не видит, что сейчас для Латвии и Европы военная угроза больше, чем пару лет назад, поскольку Россия уже три года не справляется с Украиной. Поэтому самая большая угроза - это не внешняя военная угроза, а внутриполитическая угроза, общая для всего Евросоюза (ЕС). То есть это крайние правые политические силы, которые во многих странах набирают до 30% голосов избирателей. Эти силы поддерживают политику России, не хотят поддерживать Украину, ставят под сомнение НАТО, отметил Кариньш.
"Москве гораздо дешевле и проще ослабить Европу изнутри, чем извне. Самая большая угроза Латвии - слабое правительство, слабое политическое руководство, которое дает возможность другим силам прийти к власти. Это, на мой взгляд, наша самая большая угроза", - сказал бывший премьер.
По его мнению, Латвия правильно делает, что сотрудничает с Литвой, Эстонией и Польшей, а также увеличивает свой оборонный бюджет. В том числе нельзя исключать, что нам придется поднимать расходы на оборону более чем до 4% ВВП, полагает бывший политик.
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