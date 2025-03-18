На вопрос о том, действует ли, по его мнению, 5-я статья НАТО, Кариньш сказал, что если слушать высказывания ответственных должностных лиц, в том числе генсека НАТО Марка Рютте, то 5-я статья НАТО в силе, ничего не изменилось, однако надо учитывать, что мир изменился, а риторика, идущая из Белого дома, кардинально отличается от того, что до сих пор говорил каждый президент США.

Кариньш напомнил, что о сокращении американского военного присутствия в Европе говорят еще с 2009 года, когда президентом США был Барак Обама, и только сейчас Трамп пробудил Германию, Францию, также Великобританию и эти державы хотят взять на себя большую роль в защите Европы. Еврокомиссия выступила с предложением, согласно которому расходы стран-участниц на оборону не будут включены в бюджетный дефицит. Кроме того, 150 миллиардов евро будет направлено в общий оборонный фонд.

"То, что США сократят свое присутствие в Европе, неизбежно. Неизвестность заключается в том, как быстро они захотят это сделать, и произойдет ли это такими темпами, чтобы Европа смогла перенять эти функции. Поэтому наше правительство не должно пугать людей, а четко сказать, каков план действий, чтобы максимально снизить вероятность того, что может произойти война. Остановить российскую агрессию могут только сила и власть. Нужна военная мощь", - подчеркнул Кариньш.

При этом он сказал, что не видит, что сейчас для Латвии и Европы военная угроза больше, чем пару лет назад, поскольку Россия уже три года не справляется с Украиной. Поэтому самая большая угроза - это не внешняя военная угроза, а внутриполитическая угроза, общая для всего Евросоюза (ЕС). То есть это крайние правые политические силы, которые во многих странах набирают до 30% голосов избирателей. Эти силы поддерживают политику России, не хотят поддерживать Украину, ставят под сомнение НАТО, отметил Кариньш.

"Москве гораздо дешевле и проще ослабить Европу изнутри, чем извне. Самая большая угроза Латвии - слабое правительство, слабое политическое руководство, которое дает возможность другим силам прийти к власти. Это, на мой взгляд, наша самая большая угроза", - сказал бывший премьер.

По его мнению, Латвия правильно делает, что сотрудничает с Литвой, Эстонией и Польшей, а также увеличивает свой оборонный бюджет. В том числе нельзя исключать, что нам придется поднимать расходы на оборону более чем до 4% ВВП, полагает бывший политик.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!