Айвис Цериньш нашел новую возлюбленную?

Как рассказал сам Айвис журналу Privātā Dzīve, Шри-Ланка была одним из направлений в его списке желаний, которое он наконец осуществил в этом году.

Он не скрывает - в путешествие он отправился не один.

"Я наслаждался Шри-Ланкой с близким человеком. Мы прекрасно провели время вместе", - рассказал Цериньш, который пока хочет сохранить имя компаньона в секрете.

Напомним, что конце 2023 года Айвис Цериньш публично заявил, что нарушил данные в браке обещания. В свою очередь, Лелде Цериня опубликовала в социальных сетях видео, в котором упомянула полученные уроки, которые оказались гораздо сложнее, чем ей этого хотелось бы.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 18 марта!