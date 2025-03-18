Умерла почетный руководитель Праздника песни и танца Рита Спалва

Рита Спалва родилась 24 июня 1953 года в Шедере Даугавпилсского района. Окончила Даугавпилсскую 1-ю среднюю школу, училась в Рижском техникуме работников культуры и образования и на хореографическом факультете Санкт-Петербургской Академии культуры. Окончила ассистентуру по сценическому движению Санкт-Петербургской театральной академии. Научную степень доктора педагогики по отраслевой педагогике получила в Латвийском университете, защитив докторскую диссертацию "Развитие навыков танцевальной композиции в художественной деятельности студентов".

Рита Спалва (слева) Фото: Paula Čurkste/LETA

Рита Спалва была главным руководителем Вселатвийского праздника песни и танца (X Праздник танца) и почетным главным руководителем (XV-XVII Праздник танца), главным руководителем Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи (VII) и почетным главным руководителем (XI-XIII), была главным руководителем танцевальных коллективов Балви (1996-1998) и Лимбажи (2000-2002).

Рита Спалва активно работала в нескольких танцевальных ансамблях и танцевальных группах. Была художественным руководителем ансамбля народного танца (TDA) Даугавпилсского педагогического института Laima, педагогом TDA Zelta sietiņš и Rotaļa, художественным руководителем эстрадно-танцевального коллектива Ritms, педагогом Dzirkstelīte и Liesma, руководителем танцевальной студии Дома культуры Mazā ģilde.

Министерство образования и науки, Министерство культуры, Государственное агентство развития образования, Латвийский национальный культурный центр выражают глубочайшие соболезнования родным, друзьям и поклонникам таланта Риты Спалвы.

Прощание состоится в субботу, 22 марта, в 10.00 в Большом зале Рижского крематория (ул. Вароню, 3А). Рита Спалва будет похоронена в 14.00 на кладбище Стрикю в Райскумской волости.

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