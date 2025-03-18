Сердце актера Рижского русского театра им. М.Чехова Максима Бусела уже несколько лет принадлежит художнице Элине Арбидане. Хотя Элина получила предложение пять лет назад, они до сих пор не живут вместе. Как комментирует такую модель отношений сам Максим?
Пять лет с момента предложения, но по-прежнему не живут вместе. Опыт отношений Бусела
Причиной, по которой каждый решил жить в собственной квартире, являются также разные ритмы жизни и распорядок дня.
"Мы со временем поняли - зачем мучаться. Мы выбрали такой режим, и это наш баланс", - говорит Максим Бусел в ток-шоу TV3 Zilonis studijā. "У меня, например, спектакль заканчивается в одиннадцать. Когда мы жили вместе, я приходил домой, она встречала меня ужином, но я чувствовал, что ей тяжело", - ведь Элина привыкла вставала в шесть и ложилась спать около 22:00.
Быть с актером или художником, по сути, это еще и "жениться" на профессии другого. В связи с этим Максим говорит, что знаком с Элиной с 17 лет, и в свою профессию он попал именно благодаря своей девушке.
"Мне кажется, что в те моменты, когда мы встречаемся, мы делаем их еще лучше и счастливее", - говорит Максим.
Актер считает, что пара обязательно должна любить свои ритуалы, которые сложились вместе, всегда обращать внимание друг на друга и уважать партнера.
Больше смотрите в передаче Zilonis studijā.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!