Пять лет с момента предложения, но по-прежнему не живут вместе. Опыт отношений Бусела

Причиной, по которой каждый решил жить в собственной квартире, являются также разные ритмы жизни и распорядок дня.

"Мы со временем поняли - зачем мучаться. Мы выбрали такой режим, и это наш баланс", - говорит Максим Бусел в ток-шоу TV3 Zilonis studijā. "У меня, например, спектакль заканчивается в одиннадцать. Когда мы жили вместе, я приходил домой, она встречала меня ужином, но я чувствовал, что ей тяжело", - ведь Элина привыкла вставала в шесть и ложилась спать около 22:00.

Быть с актером или художником, по сути, это еще и "жениться" на профессии другого. В связи с этим Максим говорит, что знаком с Элиной с 17 лет, и в свою профессию он попал именно благодаря своей девушке.

"Мне кажется, что в те моменты, когда мы встречаемся, мы делаем их еще лучше и счастливее", - говорит Максим.

Актер считает, что пара обязательно должна любить свои ритуалы, которые сложились вместе, всегда обращать внимание друг на друга и уважать партнера.

Больше смотрите в передаче Zilonis studijā.

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