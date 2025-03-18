Журнал: Кризис в отношениях Санты и Мартиньша Пиленсов?

Журнал Privātā Dzīve связался с Сантой Пиленой, чтобы узнать, кто этот загадочный мужчина, с которым она выходила из кафе.

"Человек на фотографии - владелец Kūkotava Бруно Бриедис.

С Бруно сотрудничаем уже пятый год - я автор иллюстраций компании и фотографий для социальных сетей", - рассказывает художник.

Поскольку из обоих профилей пары в социальных сетях исчезли совместные фотографии, ходят слухи, что они могли расстаться с Мартиньшем, но, как сообщает журнал Privātā Dzīve, Санта не отрицает и не подтверждает эти слухи.

"Я не хотела бы комментировать свою личную жизнь".

Уже сообщалось, что пара Пиленсов поженилась в 2016 году. У обоих двое детей - дочери Фрида и Гертруда. Ранее Санта Пилена была замужем за музыкантом группы Prāta vētra Марисом Михельсонсом, с которым у них есть дочь Майя и сын Андрей.

Подробности читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 18 марта!

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