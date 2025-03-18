В Пурвциемсе столкнулись два троллейбуса: пострадали водители и пассажиры

Причины аварии пока что неизвестны и выясняются, однако одна из версий - у водителя могли возникнуть внезапные проблемы со здоровьем.

По информации Rīgas satiksme, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) оказала помощь несколькими пассажирам, в том числе обоим водителям. По предварительной информации, травмы для жизни не опасны.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли пять бригад NMPD. Судя по опубликованным в соцсетях видео, несколько человек были госпитализированы.

"Приносим извинения всем вовлеченным пассажирам и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщает Rīgas satiksme.

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