Вечером во вторник, 18 марта, в Пурвциемсе столкнулись два троллейбуса, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
В Пурвциемсе столкнулись два троллейбуса: пострадали водители и пассажиры
Причины аварии пока что неизвестны и выясняются, однако одна из версий - у водителя могли возникнуть внезапные проблемы со здоровьем.
По информации Rīgas satiksme, Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) оказала помощь несколькими пассажирам, в том числе обоим водителям. По предварительной информации, травмы для жизни не опасны.
По словам очевидцев, на место происшествия прибыли пять бригад NMPD. Судя по опубликованным в соцсетях видео, несколько человек были госпитализированы.
"Приносим извинения всем вовлеченным пассажирам и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщает Rīgas satiksme.
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