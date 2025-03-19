Пехотные мины - это важный инструмент усиления боевых возможностей, но они не являются ни "чудо-оружием", ни "концом света", если будут находиться в наших арсеналах, заявил военный аналитик Мартиньш Вердиньш в интервью программе TV3 "900 секунд".
Видео ⟩ Что означает возможный выход Латвии из Оттавской конвенции?
"В целом мы возвращаемся к нормальной ситуации. Особенно учитывая, что у нашего потенциального противника такой инструмент есть в арсенале. Соответственно, у нас нет оснований ограничивать самих себя (..)", - сказал он.
Эксперт признал, что, являясь сторонником выхода из Оттавской конвенции, не ожидает, что Латвия в ближайшее время начнет применять эти мины для защиты границ.
"Мы говорим о ситуации войны, боевых действий. Тогда применяются все возможные инструменты, чтобы сделать своих солдат более эффективными и добиться победы. Конечно, в таком контексте возникнут определенные угрозы для гражданского населения, но пехотные мины не будут ни главной, ни единственной такой угрозой", - пояснил он.
Мартиньш Вердиньш добавил, что одна из задач этих мин - сдерживание противника от нападения. Соответственно, сам факт их наличия в Латвии уже будет фактором сдерживания.
В ходе разговора Вердиньш также прокомментировал состоявшиеся во вторник переговоры между США и Россией, на которых была достигнута договоренность о частичном прекращении огня на 30 дней в войне, развязанной Москвой против Украины. Перемирие будет касаться объектов энергетики и инфраструктуры.
Эксперт подчеркнул, что это не первый и не последний раунд переговоров.
"Главный вопрос в этой ситуации - за чей счет будет достигнуто соглашение. Потому что нет сомнений в том, что две страны могут договориться о чем угодно, если у них есть такое желание", - отметил он.
Ранее сообщалось, что правительство во вторник, 18 марта, приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщила журналистам премьер-министр Эвика Силиня после заседания Кабинета министров во вторник.
Министерство иностранных дел подготовит соответствующий законопроект к следующему заседанию Кабинета министров, которое запланировано на 25 марта. После этого его должен будет рассмотреть Сейм, который и примет окончательное решение.
Если законопроект будет поддержан правительством и впоследствии принят Сеймом, об этом будут проинформированы все остальные государства-члены конвенции, Генеральный секретарь ООН и Совет безопасности ООН. Выход из конвенции вступит в силу через шесть месяцев после получения документа о выходе, пояснили в Министерстве обороны.
Оттавская конвенция, или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов и производства противопехотных мин и об их уничтожении, предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются, во-первых, "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины". Под документом, вступившим в силу в 1999 году, подписались более 160 стран, включая большинство западных государств. Китай, Россия, США, Индия и Пакистан не присоединились к конвенции.
Во вторник стало известно, что министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши достигли регионального соглашения о том, чтобы рекомендовать странам выйти из Оттавской конвенции для укрепления своих границ.
В Минобороны сообщили, что это решение было принято с учетом изменений в ситуации с безопасностью в регионе, оборонных потребностей Латвии, консультаций с союзниками, а также в знак солидарности и единства с другими странами региона.
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