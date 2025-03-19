В Стамбуле задержан оппозиционный мэр Экрем Имамоглу

Государственное информационное агентство Anadolu сообщает, что прокуратура выдала ордеры на арест еще примерно ста человек. Власти перекрыли несколько дорог вокруг Стамбула и на четыре дня запретили проведение демонстраций в городе, предположительно, чтобы предотвратить протесты после задержания популярного мэра.

Перед задержанием в доме Имамоглу был проведен обыск. Днем ранее Стамбульский университет аннулировал его диплом, фактически лишив политика возможности баллотироваться на следующих президентских выборах, поскольку турецкие законы требуют, чтобы кандидат на пост президента имел высшее образование.

Имамоглу представляет оппозиционную Народно-республиканскую партию, которая в воскресенье проводит праймериз. Ожидалось, что мэр Стамбула будет выдвинут кандидатом от партии на президентских выборах. Очередные выборы президента в Турции запланированы на 2028 год, но возможны досрочные выборы.

"Мы сталкиваемся с большой тиранией, но я хочу, чтобы вы знали - я не потеряю мужества!" - заявил Имамоглу в видео, опубликованном в социальных сетях, обвинив правительство в узурпации воли народа.

Стамбульский университет, аннулировавший диплом политика, сослался на возможные нарушения при его переводе в 1990 году из частного университета в Северном Кипре на факультет управления бизнесом Стамбульского университета. Имамоглу заявил, что оспорит это решение.

Против оппозиционного лидера возбуждено несколько уголовных дел. Ему грозит тюремное заключение и запрет на занятие политической деятельностью.

Имамоглу был избран мэром крупнейшего города Турции - Стамбула в марте 2019 года. Это стало ударом по Эрдогану и его консервативной Партии справедливости и развития, которая удерживала власть в городе четверть века.

Партия пыталась аннулировать результаты выборов, заявляя о нарушениях. В результате спустя несколько месяцев прошли повторные выборы, на которых Имамоглу снова одержал победу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!