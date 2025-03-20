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"Моя гражданская позиция - миссионерская". Поперечный в Риге дал двухчасовой концерт

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Фото статьи
Фото: instagram.com/spoontamer

19 марта в Xiaomi Arēna российский стендап-комик и блогер Данила Поперечный выступил с новой программой "Агент 813", название которой отсылает к порядковому номеру Поперечного в списке "иностранных агентов" Российской Федерации.

Зрители на мероприятии начали собираться заранее - двери Xiaomi Arēna открылись за полтора часа до начала. Казалось, что на концерте Поперечного большинство зрителей должны быть подросткового возраста, но видимо аудитория комика выросла вместе с ним, а ему уже 31 год.

У входа на площадку в очереди можно было наблюдать за абсолютно разношёрстной публикой - девочка-гот с чёрными губами и ярким макияжем, мужчина в ковбойской шляпе, дамы на каблуках и в шубах, парни с голыми лодыжками и в кедах, девушки в неприлично коротких мини-юбках, суровые бородачи, взрослые парочки и компании друзей.

Многих из них объединял кофейный стаканчик в руках, который они спешно допивали в очереди, морщась, явно демонстрируя что внутри не бодрящий теплый напиток.

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