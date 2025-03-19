Пожар в производственном здании: с огнем боролись десятки пожарных

Спасатели получили вызов около полудня. Горела крыша здания, существовал риск распространения огня. До прибытия VUGD из здания были эвакуированы шесть человек.

Спасатели закончили работу на месте происшествия около 5 часов вечера. На месте происшествия работали более 30 пожарных, шесть автоцистерн и добровольцы.

В минувшие сутки в VUGD поступило 40 вызовов - 16 на пожаротушение, в том числе три на пожары прошлогодней травы, 18 на спасательные работы, а шесть вызовов были ложными.

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