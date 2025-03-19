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Пожар в производственном здании: с огнем боролись десятки пожарных

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Пожарный за работой
Пожарный за работой Фото: Ieva Čīka/LETA

Во вторник в волости Зирню Салдусского края загорелось промышленное здание площадью 2000 квадратных метров, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Спасатели получили вызов около полудня. Горела крыша здания, существовал риск распространения огня. До прибытия VUGD из здания были эвакуированы шесть человек.

Спасатели закончили работу на месте происшествия около 5 часов вечера. На месте происшествия работали более 30 пожарных, шесть автоцистерн и добровольцы.

В минувшие сутки в VUGD поступило 40 вызовов - 16 на пожаротушение, в том числе три на пожары прошлогодней травы, 18 на спасательные работы, а шесть вызовов были ложными.

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