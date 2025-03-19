Для пьяного мужчины шутка о похищении привела к штрафу

В ночь на среду в 00:51 полиция получила звонок от мужчины, который утверждал, что находится в автомобиле с незнакомыми людьми и его везут в неизвестном направлении.

Разговор внезапно прервался, но при обратном звонке на фоне были слышны смех и веселье. Мужчина пояснил, что это была всего лишь шутка.

Учитывая полученную информацию, полиция немедленно отреагировала, задействовав несколько нарядов.

Автомобиль был остановлен на шоссе Валмиера - Цесис - Драбеши. Выяснилось, что 21-летний мужчина находился в компании друзей и никому ничего не угрожало. Более того, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения - 3,04 промилле.

В отношении мужчины возбужден административный процесс за ложный вызов экстренных служб. Ему грозит штраф от 35 до 140 евро.

Полиция подчеркивает, что подобные действия недопустимы, поскольку ложные вызовы необоснованно загружают экстренные службы, мешая оперативному реагированию на реальные чрезвычайные ситуации. В критических ситуациях каждая секунда может стать решающей.

Полиция призывает жителей быть ответственными и помнить, что заведомо ложные вызовы не только наказуемы, но и могут привести к серьезным последствиям, если экстренные службы задержатся с реагированием на настоящие угрозы.

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