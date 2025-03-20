Жители США и Европы продолжают поддерживать Украину

Если 2025-й войдет в историю как год развала трансатлантического альянса, будущие историки будут удивляться, как сильно национальные лидеры оторвались от "низов" в Европе и Америке. Цена защиты суверенитета Украины высока, а большинство европейцев утратили веру в США как в надежного союзника, но избиратели по обе стороны Атлантики сохраняют удивительное единство, поддерживая осажденную страну. Эту народную поддержку Украины следует учитывать как ключевой фактор на переговорах между США, Францией, Великобританией, Польшей и Германией.