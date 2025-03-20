Если 2025-й войдет в историю как год развала трансатлантического альянса, будущие историки будут удивляться, как сильно национальные лидеры оторвались от "низов" в Европе и Америке. Цена защиты суверенитета Украины высока, а большинство европейцев утратили веру в США как в надежного союзника, но избиратели по обе стороны Атлантики сохраняют удивительное единство, поддерживая осажденную страну. Эту народную поддержку Украины следует учитывать как ключевой фактор на переговорах между США, Францией, Великобританией, Польшей и Германией.
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Жители США и Европы продолжают поддерживать Украину
В ходе опросов, проведенных нами в марте в США и в этих четырех крупных странах Европы, выяснилось, что везде явное большинство по-прежнему поддерживает ключевые принципы альянса НАТО.
Если президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс хотели напугать и расколоть европейцев, эта стратегия, похоже, привела к обратному результату. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц известен как "атлантист среди атлантисто", но даже он теперь призывает европейцев объявить о "независимости" от США.