Фонограмма? Странный ведущий? Отвечаем на вопросы зрителей о "Битве хоров"

Шоу "Битва хоров" (Koru kari) на протяжении уже четырех сезонов каждое воскресенье собирает у экранов зрителей, чтобы насладиться выступлениями известных латвийских музыкантов и руководимых ими хоров. TVNET+ узнал ответы на самые активные зрительские дискуссии в социальных сетях, а также вспомнил яркие и интересные моменты прошлых сезонов.