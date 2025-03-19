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Фонограмма? Странный ведущий? Отвечаем на вопросы зрителей о "Битве хоров"

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Шоу "Битва хоров" (Koru kari) на протяжении уже четырех сезонов каждое воскресенье собирает у экранов зрителей, чтобы насладиться выступлениями известных латвийских музыкантов и руководимых ими хоров. TVNET+ узнал ответы на самые активные зрительские дискуссии в социальных сетях, а также вспомнил яркие и интересные моменты прошлых сезонов.

TVNET+ связался с представителем TV3 Лаумой Зоммерке и задал несколько неудобных вопросов, которые активно обсуждаются в социальных сетях.

Как вы прокомментируете недовольство многих зрителей тем, что, по их мнению, хоры поют под фонограмму?

Начиная с первого сезона шоу...

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