СМИ: что думают украинцы о разговоре Трампа и Путина?

Хотя на прошлой неделе Украина приняла предложенное США 30-дневное прекращение огня, Путин в разговоре с Трампом, по-видимому, согласился лишь на 30 дней прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Однако даже такому обещанию Путина жители Киева не доверяют. Более того, вскоре после телефонного разговора в Украине снова прозвучала воздушная тревога, и в результате российских ударов погиб как минимум один человек, пострадали две больницы.

"Я вообще не верю Путину, ни одному его слову," - признался агентству AFP киевлянин Лев Шолудько, напомнив, что доверять Путину нельзя, поскольку Россия уже многократно нарушала ранее заключенные соглашения.

Украина была вынуждена согласиться на 30-дневное перемирие, однако Путин обещает расширить его только в том случае, если будет прекращено вооружение Украины и остановлена обязательная мобилизация.

"Для нас это неприемлемо", - заявила 25-летняя Карина, выразив уверенность в том, что Россия "что-то замышляет, и нам нужно быть к этому готовыми."

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С ее скептицизмом согласилась 27-летняя модератор социальных сетей Вероника, которая заявила, что Украина должна "постоянно быть вооруженной, постоянно находиться в боевой готовности, ведь три года мы защищаем свою страну и не можем просто сдаться или кому-то довериться".

Хотя Вероника предостерегла от доверия Путину, она выразила надежду, что Трамп "пытается выслушать обе стороны," и Украина могла бы извлечь из этого пользу.

С этим не согласился Шолудько, заявивший, что Трамп, начав сближение с Москвой, показал, что он "человек Путина".

"Единственный правильный выход из этой ситуации - больше оружия для Украины. Это единственная гарантия того, что Украина останется независимым, сильным, демократическим государством", - подчеркнул он.

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