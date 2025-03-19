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Видео Пассажир троллейбуса, пострадавшего в аварии в Пурвциемсе: "Все были в шоке"

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Фото статьи
Фото: Фото очевидца

Вечером во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Пурвциемс произошла авария с участием двух троллейбусов, в результате которой пострадали люди, в том числе оба водителя общественного транспорта. RUS TVNET поговорил с одним из пассажиров троллейбуса, который рассказал о пережитом.

Как RUS TVNET рассказал пассажир по имени Денис, он находился в 17-м троллейбусе, который получил удар сзади.

Видео: Авария троллейбусов в Пурвциемсе

"На самом деле, в это время я

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