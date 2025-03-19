Видео Пассажир троллейбуса, пострадавшего в аварии в Пурвциемсе: "Все были в шоке"

Вечером во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Пурвциемс произошла авария с участием двух троллейбусов, в результате которой пострадали люди, в том числе оба водителя общественного транспорта. RUS TVNET поговорил с одним из пассажиров троллейбуса, который рассказал о пережитом.