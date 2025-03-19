Вечером во вторник, 18 марта, в рижском микрорайоне Пурвциемс произошла авария с участием двух троллейбусов, в результате которой пострадали люди, в том числе оба водителя общественного транспорта. RUS TVNET поговорил с одним из пассажиров троллейбуса, который рассказал о пережитом.
Для абонентов
Видео ⟩ Пассажир троллейбуса, пострадавшего в аварии в Пурвциемсе: "Все были в шоке"
Как RUS TVNET рассказал пассажир по имени Денис, он находился в 17-м троллейбусе, который получил удар сзади.
Видео: Авария троллейбусов в Пурвциемсе