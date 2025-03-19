Вечером во вторник, 18 марта, в Риге в результате столкновения двух троллейбусов были госпитализированы восемь человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на портал Delfi.
Восемь человек доставлены в больницу после столкновения двух троллейбусов в Пурвциемсе
Авария произошла в микрорайоне Пурвциемс на улице Дзелзавас.
В Службе неотложной медицинской помощи подтвердили, что в результате ДТП были госпитализированы восемь человек. На месте происшествия помощь оказывали пять бригад медиков.
По данным службы, пострадавшие получили легкие и среднетяжелые травмы. При этом среди пострадавших нет детей.
Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия.
"Приносим извинения всем вовлеченным пассажирам и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщает Rīgas satiksme.
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