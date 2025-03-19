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Восемь человек доставлены в больницу после столкновения двух троллейбусов в Пурвциемсе

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Столкновения двух троллейбусов в Пурвциемсе
Столкновения двух троллейбусов в Пурвциемсе Фото: Ekrānuzņēmums

Вечером во вторник, 18 марта, в Риге в результате столкновения двух троллейбусов были госпитализированы восемь человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на портал Delfi.

Авария произошла в микрорайоне Пурвциемс на улице Дзелзавас.

В Службе неотложной медицинской помощи подтвердили, что в результате ДТП были госпитализированы восемь человек. На месте происшествия помощь оказывали пять бригад медиков.

По данным службы, пострадавшие получили легкие и среднетяжелые травмы. При этом среди пострадавших нет детей.

Государственная полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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"Приносим извинения всем вовлеченным пассажирам и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сообщает Rīgas satiksme.

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