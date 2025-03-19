Трамп сообщил об очень хорошем телефонном разговоре с Зеленским

"Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины. Мы находимся на верном пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолца дать точное описание обсуждаемых пунктов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", - написал Трамп.

Новостное агентство Bloomberg со ссылкой на источник передает, что Зеленский согласен прекратить удары по российским энергетическим объектам, о чем сообщил Трампу в их сегодняшнем телефонном разговоре,. По данным собеседника агентства, лидеры двух стран договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во вторник в телефонном разговоре договорились о 30-дневном частичном прекращении огня в войне, развязанной Москвой против Украины. Перемирие будет распространяться на объекты энергетики и инфраструктуры.

Комментируя нападение России, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что действия Кремля являются ответом на международные мирные инициативы и демонстрируют нежелание России прекращать войну.

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