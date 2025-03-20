Магний - для спокойствия и энергии: есть ли у вас дефицит и как его предотвратить

Нужны ли пищевые добавки?

Фармацевт отмечает, что иногда одной диеты может быть недостаточно, особенно если дефицит магния уже развился. "В таких случаях стоит подумать о добавках, но важно выбрать правильную форму, поскольку не все виды магния одинаковы - у каждого из них есть свое преимущество и применение".

Три наиболее популярные формы магния и их действие

Цитрат магния - для энергии и снятия стресса. Если вы чувствуете напряжение, усталость или часто страдаете от головных болей, цитрат магния может стать отличным помощником. Он быстро всасывается в организм и помогает снять мышечное напряжение, тревогу и даже проблемы с пищеварением. "Многие люди, которые выбирают эту форму, говорят, что уже через несколько дней чувствуют себя более спокойными и энергичными. Кроме того, цитрат магния действует как мягкое натуральное слабительное, что помогает тем, кто склонен к запорам".

Бисглицинат магния - для нервной системы и качественного сна. Если вы страдаете от бессонницы, тревоги или нервного напряжения, бисглицинат магния - верное решение. Он связан с аминокислотой глицином, которая помогает успокоить нервную систему и способствует глубокому, восстанавливающему сну. Кроме того, бисглицинат бережно относится к пищеварительной системе, поэтому он также является хорошим выбором для тех, у кого цитрат может вызывать раздражение желудка.