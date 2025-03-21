В РФ теперь новая Примадонна, Бибер переезжает, а Галь Гадот враждует?

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В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз говорим не только про Аллу Пугачеву, но и западных звезд.
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз говорим не только про Аллу Пугачеву, но и западных звезд.
Внимание! Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи и сплетни о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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