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В РФ теперь новая Примадонна, Бибер переезжает, а Галь Гадот враждует?

Слухи недели
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В РФ теперь новая Примадонна?

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз говорим не только про Аллу Пугачеву, но и западных звезд.

Внимание! Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи и сплетни о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.  

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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В РФ теперь новая Примадонна?
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