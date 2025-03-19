Рижский городской суд в среду приговорил бывшего младшего офицера командования специальных операций Национальных вооруженных сил (NBS) за то, что он по неосторожности застрелил курсанта, к трем годам надзора пробации, узнало агентство LETA в суде.
Экс-офицер NBS получил трехлетний надзор пробации за то, что случайно застрелил курсанта
В приговоре также сказано, что обвиняемый должен будет заплатить 10 000 евро компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших.
Приговор еще не вступил в силу, его можно будет обжаловать в Рижском окружном суде.
17 февраля 2023 года после занятий во время чистки оружия один военнослужащий NBS получил огнестрельную рану, от которой погиб. Военная полиция начала уголовный процесс по факту произошедшего, однако на тот момент и позже другие обстоятельства произошедшего, в том числе, в каком подразделении произошла трагедия, СМИ не были известны.
Пресс-представитель прокуратуры Иева Шомина подтвердила агентству LETA, что младший офицер NBS обвиняется в том, что, орудуя огнестрельным оружием, по неосторожности - преступной небрежности, убил курсанта учебной группы.
По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, трагедия произошла в помещениях отряда специальных заданий (SUV). SUV - подразделение в командовании специальных операций. NBS заверили агентство LETA, что на момент трагедии участвовавший в судебном процессе военнослужащий был младшим офицером командования специальных операций - курсантом курса основного обучения боевика. В командовании специальных операций статус боевика военнослужащий получает, успешно осваивая курс основного обучения. После трагедии младший офицер был уволен со службы.
Учитывая, что материалы дела содержат государственную тайну, прокуратура более подробной информации об обвинении агентству LETA не предоставила.
NBS заявляет, что после произошедшего в SUV было проведено "полное расследование" и даны оценки инструкциям по обучению и безопасному применению оружия. Дополнительно приняты меры по улучшению протоколов обучения и безопасности, чтобы такие случаи не повторялись. NBS улучшает как техническое оснащение, так и процедуры, а также усиливает внимание к подготовке персонала к безопасным действиям с огнестрельным оружием. Это включает как регулярное обучение, так и более жесткий контроль во время занятий и чистки оружия.
Архив агентства LETA свидетельствует, что трагедии военнослужащих в SUV были и ранее, и в двух случаях последовали обвинения, которые, правда, в конце концов закончились в суде оправданием.
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