Экс-офицер NBS получил трехлетний надзор пробации за то, что случайно застрелил курсанта

NBS заявляет, что после произошедшего в SUV было проведено "полное расследование" и даны оценки инструкциям по обучению и безопасному применению оружия. Дополнительно приняты меры по улучшению протоколов обучения и безопасности, чтобы такие случаи не повторялись. NBS улучшает как техническое оснащение, так и процедуры, а также усиливает внимание к подготовке персонала к безопасным действиям с огнестрельным оружием. Это включает как регулярное обучение, так и более жесткий контроль во время занятий и чистки оружия.