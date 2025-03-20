Зеленский поговорил с Трампом. Оба заявили, что довольны; Украина согласилась прекратить удары по энергетике

Обмен ударами, несмотря на заявления

В ночь на среду, после разговора Трампа с Путиным, Россия нанесла удары дронами по 12 украинским регионам, сообщали Воздушные силы ВСУ.

В Сумах беспилотник упал на крышу областной клинической больницы. В Днепропетровской области была повреждена энергосистема на железной дороге. В Киевской области в результате падения обломков дронов были повреждены 20 таунхаусов и 15 частных домов, пострадали два человека, сообщила областная военная администрация.

Российские власти в свою очередь заявили, что ВСУ атаковали крупную нефтебазу в Краснодарском крае, обслуживающую международный трубопровод, и обвинили Киев в игнорировании инициативы Трампа. Минобороны России также утверждает, что одна из атак на энергетику в Николаевской области была пресечена и российские ПВО сбили свои беспилотники, узнав о приказе Путина отложить удары.

Зеленский после разговора с Трампом также сообщил, что «украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира». «Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня», — написал он.

В Саудовской Аравии ожидаются и российско-американские переговоры. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в среду сообщил, что поговорил по телефону с советником российского президента Юрием Ушаковым и обсудил с ним предложения Трампа.

«Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, достигнутого президентом Трампом с Россией», — написал Уолтц в соцсети X.