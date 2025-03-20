Президенты Украины и США в среду провели телефонный разговор после того, как Дональд Трамп накануне поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. И Трамп, и Владимир Зеленский назвали разговор хорошим.
Зеленский поговорил с Трампом. Оба заявили, что довольны; Украина согласилась прекратить удары по энергетике
Украинский и американский лидеры рассказали о переговорах в соцсетях. Трамп заявил в Truth Social, что у него состоялся «очень хороший» разговор с Зеленским, который продолжался около часа.
«Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины. Мы идем по верному пути», — написал президент США.
Зеленский сообщил в соцсети Х, что разговор с Трампом был «позитивным, очень содержательным и откровенным».
«Президент Трамп поделился подробностями своего разговора с Путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать», — заявил Зеленский.
Во вторник у Трампа состоялся второй после избрания на пост президента разговор с Путиным. Одной из главных новостей стало предложение американского лидера объявить мораторий на удары по энергетическим объектам как в Украине, так и в России.
В среду Украина и Россия обвинили друг друга в нанесении ударов беспилотниками вопреки инициативе Трампа об отказе от ударов по энергетическим объектам.
Зеленский сейчас снова поддержал мораторий на взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру.
«Наши команды обсудили этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение, — написал он в Х. — Я также предоставил обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов».
ПВО, энергетика и Курская область: что о разговоре рассказали Рубио и Уолтц
Позже Белый дом распространил заявление от имени госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца с более детальным изложением разговора президентов США и Украины.
Текст начинается со слов о том, что Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку от США, начиная с поставок противотанковых ракет Javelin во время первого срока американского президента.
К этой теме — благодарности Зеленского — Рубио и Уолтц возвращались еще несколько раз.
Кроме того, американские чиновники сообщили:
- «Они рассмотрели ситуацию в Курске [Курской области — Ред.] и согласились тесно обмениваться информацией между своими оборонными штабами по мере эволюции ситуации на поле боя».
- «Президент Зеленский попросил дополнительные системы ПВО для защиты своего гражданского населения, особенно ракетные комплексы Patriot. Президент Трамп согласился работать с ним, чтобы найти, что есть в наличии, особенно в Европе».
- «Два лидера также договорились о частичном прекращении огня в области энергетики. В ближайшие дни технические команды с обеих сторон встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение прекращения огня на Черном море на пути к полному прекращению огня».
- «Президент Трамп также обсудил электроснабжение Украины и атомные электростанции. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы быть очень полезны в управлении этими электростанциями, с их экспертными знаниями в сфере электричества и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы наилучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры».
Обмен ударами, несмотря на заявления
В ночь на среду, после разговора Трампа с Путиным, Россия нанесла удары дронами по 12 украинским регионам, сообщали Воздушные силы ВСУ.
В Сумах беспилотник упал на крышу областной клинической больницы. В Днепропетровской области была повреждена энергосистема на железной дороге. В Киевской области в результате падения обломков дронов были повреждены 20 таунхаусов и 15 частных домов, пострадали два человека, сообщила областная военная администрация.
Российские власти в свою очередь заявили, что ВСУ атаковали крупную нефтебазу в Краснодарском крае, обслуживающую международный трубопровод, и обвинили Киев в игнорировании инициативы Трампа. Минобороны России также утверждает, что одна из атак на энергетику в Николаевской области была пресечена и российские ПВО сбили свои беспилотники, узнав о приказе Путина отложить удары.
Зеленский после разговора с Трампом также сообщил, что «украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов по достижению мира». «Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, поэтому Украина приняла предложение о безоговорочном прекращении огня», — написал он.
В Саудовской Аравии ожидаются и российско-американские переговоры. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в среду сообщил, что поговорил по телефону с советником российского президента Юрием Ушаковым и обсудил с ним предложения Трампа.
«Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня, достигнутого президентом Трампом с Россией», — написал Уолтц в соцсети X.
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