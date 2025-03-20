Смилтенс подчеркнул, что поэтому вполне понятно, почему педагоги говорят детям вставать во время исполнения украинского гимна. "Я думаю, этот вопрос совершенно ясен и понятен", - добавил он.

Депутат Чеслав Батня (ОС) напомнил, что и во время спортивных матчей зрители встают в момент, когда звучит гимн победителя.

Агентство LETA уже сообщало, что Министерство образования и науки заявило, что поведение учащихся во время исполнения гимна является этическим, а не юридическим вопросом.

Министр образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") в ответном письме на запрос депутатов партии Сейма "Стабильности!" пояснила, что проявление солидарности с Украиной является само собой разумеющимся, учитывая поддержку латвийским государством Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Министр также отметила, что учащиеся имеют право на свободу вероисповедания, которое вытекает из статьи 99 Сатверсме, однако это право отличается от права проявлять уважение к государственным символам.

В ответном письме также разъясняется, что учитель не имеет права снимать учеников без их согласия или согласия их родителей в соответствии с Общим регламентом по защите данных.

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