На заседании Сейма в четверг при обсуждении случая в Рижской средней школе №71, где учитель истории включил детям гимн Украины, разгорелся жаркий спор о том, следует ли в Латвии проявлять уважение к украинскому гимну, сообщает агентство LETA.
Депутат от партии "Стабильности!" Алексей Росликов сказал, что "латвийские дети не обязаны стоять, чествуя что-то, за исключением гимна Латвии и флага Латвии, нашего независимого государства, нашей великой страны".
В своей речи он обвинил "Новое Единство" в том, что они хотят навязать детям "другую обязанность", заставляя их слушать гимн другой страны.
В свою очередь депутат Раймонд Чударс ("Новое Единство") сказал, что "важно, чтобы учитель выполнял свои обязанности и рассказывал детям, что есть черное и что есть белое, и в этом случае учитель это сделал".
Депутат от "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс сказал, что народ Латвии ясно выразил поддержку Украине, помогал с первого дня войны всем, чем может, и дети должны понимать, кто агрессор, а кто жертва.
"И в день, когда поминают павших, а это тысячи людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы эти латвийские дети, которые здесь живут, могли жить в мире, чтобы им не приходилось спать в подвалах по ночам", - сказал Смилтенс.
Смилтенс подчеркнул, что поэтому вполне понятно, почему педагоги говорят детям вставать во время исполнения украинского гимна. "Я думаю, этот вопрос совершенно ясен и понятен", - добавил он.
Депутат Чеслав Батня (ОС) напомнил, что и во время спортивных матчей зрители встают в момент, когда звучит гимн победителя.
Агентство LETA уже сообщало, что Министерство образования и науки заявило, что поведение учащихся во время исполнения гимна является этическим, а не юридическим вопросом.
Министр образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") в ответном письме на запрос депутатов партии Сейма "Стабильности!" пояснила, что проявление солидарности с Украиной является само собой разумеющимся, учитывая поддержку латвийским государством Украины в ее борьбе с российской агрессией.
Министр также отметила, что учащиеся имеют право на свободу вероисповедания, которое вытекает из статьи 99 Сатверсме, однако это право отличается от права проявлять уважение к государственным символам.
В ответном письме также разъясняется, что учитель не имеет права снимать учеников без их согласия или согласия их родителей в соответствии с Общим регламентом по защите данных.
Как уже сообщалось, Рижское самоуправление оценит случай в 71-й средней школе Риги, где учитель истории включил школьникам гимн Украины и один из учеников это заснял.
В школе проводится проверка, запрошены объяснения по данной ситуации. Вопреки распространяемой в социальных сетях информации, видео снимал не учитель, а ученик.
Мероприятие в школе "Вместе к Победе" было посвящено "чествованию украинского народа, который борется не только за свою, но и за нашу свободу". 24 февраля в некоторых латвийских школах и учреждениях прозвучал гимн Украины. Как отмечает Рижская дума, во время исполнения любого гимна необходимо проявлять уважение.
В самоуправление не поступало жалоб от родителей школьников относительно проведения вышеуказанного мероприятия в школе.
Этот случай эксплуатируется определенными политическими силами. Например, Русский союз Латвии на своей странице в Facebook заявляет, что принуждение детей чествовать гимн Украины, если они этого не хотят, считается нарушением.
Тем временем лидер "Стабильности!" Алексей Росликов подал депутатам Сейма запрос относительно действий учителя истории в Рижской средней школе №71.
По его мнению, учитель истории, требуя от учеников безоговорочно встать и почтить гимн другой страны, нарушил право ученика выражать и отстаивать свои мысли и мнения, поскольку каждый имеет право не участвовать в подобных мероприятиях по религиозным соображениям.
В своем обращении депутаты попросили министра образования и науки дать ответы на вопросы о том, какие нормативные акты определяют необходимость или обязательность исполнения государственного гимна Украины в государственных учебных заведениях Латвии и т.д.
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