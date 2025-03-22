Дипломаты стран ЕС сообщили DW, что дискуссия о способах конфискации российских замороженных активов продолжится. Однако премьер-министр Бельгии, страны, где хранятся активы, просит закрыть эту тему.
На основании сегодняшней дискуссии в Европейском совете нельзя сделать вывод, что тема о конфискации российских активов окончательно снята с повестки дня, заявила DW европейская дипломат в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе поздно вечером в четверг, 20 марта, комментируя итоги заседания.
"Действительно, в этом вопросе существует статус-кво, и ряд стран-членов Евросоюза активно лоббируют непринятие этой меры. Однако некоторые государства-члены, включая, например, страны Балтии и Северной Европы, продолжают искать юридические возможности для конфискации замороженных активов России", - подчеркнула она.
Среди лидеров Евросоюза в поддержку изъятия замороженных активов РФ ранее высказывались глава внешнеполитического ведомства эстонка Кая Каллас, а также еврокомиссар по экономике латвиец Валдис Домбровскис.
Дипломат: В ближайшее время мы не увидим разморозки активов РФ
Другой дипломат ЕС пояснил DW, что цель Евросовета - продемонстрировать в своем коммюнике, что российские активы останутся в своем нынешнем состоянии на фоне текущих обсуждений между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным условий возможного прекращения огня в Украине. "Я думаю, что это сигнал о том, что в ближайшее время мы не увидим разморозки этих активов. А дискуссия о том, что с ними делать, будет продолжаться. Сейчас в вопросе их конфискации консенсуса нет", - сказал он.
В выводах саммита ЕС от 20 марта сказано, что "в соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной".
Премьер Бельгии: Конфискация активов РФ - это акт войны
Российские активы на сумму более 250 млрд евро заморожены в Евросоюзе, львиная их часть - в Бельгии, на счетах международного депозитария Euroclear. Бельгия - одна из стран, открыто выступающих против конфискации.
"Изъятие замороженных активов, их конфискация - это акт войны, - ответил на вопрос DW новый премьер Бельгии Барт Де Вевер. - Это не мелкая деталь. Мы говорим об этом так, словно это очень простая вещь. Но мы живем не в мире фантазий. Это реальный мир. Если вы изымете 200 миллиардов, это чревато последствиями. Россияне разозлятся, и у них есть средства для реагирования".
На пресс-конференции после саммита поздно вечером 20 марта он подчеркнул деликатность темы замороженных активов РФ. По словам бельгийского премьер-министра, он был рад, что на заседании Евросовета никто не поднял заново вопрос о замороженных российских активах. Выводы саммита были согласованы дипломатами заранее и приняты без изменений.
"Я просил предыдущий Евросовет не представлять активы как копилку Путина, которую можно просто разбить молотком и потратить деньги на что угодно. Все не так просто, - сказал Де Вевер. - Я попросил министра иностранных дел совершить дипломатическое турне, чтобы объяснить всем европейским партнерам все тонкости и нюансы. Сегодня об этом никто не говорил, и я хотел бы, чтобы так было и впредь".
Другие аргументы противников конфискации
Юридические риски конфискации подчеркивает и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, хотя она признает, что роль ЕЦБ - лишь консультативная, а решение о статусе замороженных активов должны принимать правительства стран-членов ЕС. А для этого, опять-таки, нужен консенсус.
"Аргумент законности - это ключевой элемент. Мы не можем позволить себе двигаться в том направлении, в котором движутся враги нашей системы. А в рамках существующего законодательства конфискация невозможна", - пояснил ранее еще один европейский дипломат. Кроме того, по его словам, такой шаг поставил бы на карту финансовые отношения Евросоюза с остальным миром, что повлияло бы на конкурентоспособность ЕС на рынке финансовых услуг. Некоторые в Евросоюзе опасаются, что страны за его пределами попытаются создать компании, аналогичные бельгийской Euroclear, позиционируя свои депозитарии как более надежные.
Еще один контраргумент противников конфискации: замороженные активы - это "очень важная карта" для Украины и ее президента Владимира Зеленского, "поскольку грядут мирные переговоры". Кроме того, "если не будет активов, не будет и прибыли с них", которую Евросоюз передает Киеву, отметил дипломат. "Война должна в какой-то момент закончиться. Будут мирные переговоры, будет обсуждаться вопрос восстановления, и Россия должна будет заплатить за нанесенный ущерб, и эти деньги могут быть использованы в тот момент. Если мы изымем их сегодня, их больше не будет", - подытожил он.
При этом в Брюсселе не скрывают, что неизвестно, начнутся эти мирные переговоры в ближайшие месяцы или годы. Другой дипломат в беседе с DW не исключил, что к вопросу статуса этих активов страны ЕС могут вернуться, однако при иных юридических обстоятельствах - например, если на это будет международный мандат в рамках будущего мирного процесса.
Украине продолжает поступать помощь в счет активов РФ
Ранее в тот же день, 20 марта, Европейская комиссия выделила Украине новый транш в размере 1 млрд евро из кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет процентов, полученных от замороженных в ЕС российских активов.
Общий объем кредитов, предоставленных Еврокомиссией Киеву в рамках этой программы достиг 4 млрд евро с начала 2025 года и ведутся переговоры о новых траншах. Брюссель подчеркивает, что от Украины не ожидается прямого погашения кредита из собственных средств: он будет выплачен из чрезвычайных доходов от замороженных российских активов, "что является четким сигналом о том, что бремя восстановления Украины ляжет на плечи тех, кто несет ответственность за ее разрушение".
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