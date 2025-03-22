В выводах саммита ЕС от 20 марта сказано, что "в соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной".

Премьер Бельгии: Конфискация активов РФ - это акт войны

Российские активы на сумму более 250 млрд евро заморожены в Евросоюзе, львиная их часть - в Бельгии, на счетах международного депозитария Euroclear. Бельгия - одна из стран, открыто выступающих против конфискации.

"Изъятие замороженных активов, их конфискация - это акт войны, - ответил на вопрос DW новый премьер Бельгии Барт Де Вевер. - Это не мелкая деталь. Мы говорим об этом так, словно это очень простая вещь. Но мы живем не в мире фантазий. Это реальный мир. Если вы изымете 200 миллиардов, это чревато последствиями. Россияне разозлятся, и у них есть средства для реагирования".

На пресс-конференции после саммита поздно вечером 20 марта он подчеркнул деликатность темы замороженных активов РФ. По словам бельгийского премьер-министра, он был рад, что на заседании Евросовета никто не поднял заново вопрос о замороженных российских активах. Выводы саммита были согласованы дипломатами заранее и приняты без изменений.