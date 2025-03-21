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ФОТО ДО И ПОСЛЕ Эстонец рассказал об экстремальной диете: "За месяц похудел на десять килограммов"

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Житель Таллинна Лев Урбель поделился своей историей похудения на экстремальной диете.
Житель Таллинна Лев Урбель поделился своей историей похудения на экстремальной диете. Фото: читателя.

Житель Таллинна Лев Урбель решил, что пора менять свой образ жизни и питание, и во имя идеальной фигуры и улучшения здоровья прибег к экстремальной диете, сообщает Limon.ee.

Желание похудеть объединяет людей по всему миру. Ради достижения этой цели тысячи людей готовы на самые радикальные меры начиная от полного отказа от еды и питьевых диет, заканчивая медицинскими препаратами, которые в последние годы становятся все популярнее.

- В какой момент к вам пришло осознание, что пора менять свой образ жизни и питание?

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