ФОТО ДО И ПОСЛЕ Эстонец рассказал об экстремальной диете: "За месяц похудел на десять килограммов"

Житель Таллинна Лев Урбель решил, что пора менять свой образ жизни и питание, и во имя идеальной фигуры и улучшения здоровья прибег к экстремальной диете, сообщает Limon.ee.
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Желание похудеть объединяет людей по всему миру. Ради достижения этой цели тысячи людей готовы на самые радикальные меры начиная от полного отказа от еды и питьевых диет, заканчивая медицинскими препаратами, которые в последние годы становятся все популярнее.