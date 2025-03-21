Рижская дума: приведем улицы в порядок после зимы за три недели

Погодные условия свидетельствуют о том, что зимний сезон закончился и ответственные службы могут приступить к уборке, сказал он.

По его словам, эта зима была не самой сложной для городских коммунальных служб, так как ранее прогнозировалось 53 снежных дня, но в результате в этом сезоне улицы расчищали всего 13 раз, а посыпали песком 27 раз, что позволило сэкономить средства в городском бюджете. Эти средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание.

Ланге отмечает, что уборочная техника будет работать и ночью, поэтому многие люди не заметят уборки. Однако есть участки, которые будут убираться и в светлое время суток, поэтому он просит быть внимательными к передвижению техники по дорогам.

Как сообщил руководитель отдела технического обслуживания Департамента внешнего пространства и мобильности Виктор Адмидиньш, на улицах будет работать 30 единиц техники, а также люди, которые будут убирать сложные участки, где техника работать не может.

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