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В Риге родились тройняшки (1)

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Тройняшки. Иллюстративное фото.
Тройняшки. Иллюстративное фото. Фото: Vad-Len/Shutterstock

Сегодня в Рижском родильном доме родилась тройня, сообщили агентству LETA в медицинском учреждении.

Старшая сестра родилась в 9.36 и весила 1659 граммов. Средняя девочка весом 1544 грамма родилась минутой позже, вес младшей составил 1662 грамма.

Родители тройняшек - рижане.

С 1993 года семьям, в которых родились тройни, предоставляется единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро. Это пособие предназначено для материальной поддержки семей, так как одновременное рождение и уход за тремя детьми влечет за собой значительно большие дополнительные расходы.

Пособие не облагается подоходным налогом и выплачивается Министерством благосостояния.

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис желает новорожденным и родителям крепкого здоровья, безопасного и наполненного любовью нового жизненного пути. Рижское самоуправление выплатит семье пособие в размере 4500 евро.

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