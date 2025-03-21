Сегодня в Рижском родильном доме родилась тройня, сообщили агентству LETA в медицинском учреждении.
Старшая сестра родилась в 9.36 и весила 1659 граммов. Средняя девочка весом 1544 грамма родилась минутой позже, вес младшей составил 1662 грамма.
Родители тройняшек - рижане.
С 1993 года семьям, в которых родились тройни, предоставляется единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро. Это пособие предназначено для материальной поддержки семей, так как одновременное рождение и уход за тремя детьми влечет за собой значительно большие дополнительные расходы.
Пособие не облагается подоходным налогом и выплачивается Министерством благосостояния.
Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис желает новорожденным и родителям крепкого здоровья, безопасного и наполненного любовью нового жизненного пути. Рижское самоуправление выплатит семье пособие в размере 4500 евро.
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