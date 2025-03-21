С 1993 года семьям, в которых родились тройни, предоставляется единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро. Это пособие предназначено для материальной поддержки семей, так как одновременное рождение и уход за тремя детьми влечет за собой значительно большие дополнительные расходы.