Гражданина Литвы задержали по подозрению в выманивании €2,5 млн у Amazon

В сотрудничестве с Amazon и международной криптовалютной компанией Binance следователи обнаружили, что подозреваемый создал группу в Telegram, где он вместе с сообщниками координировал покупки Amazon, сообщило в пятницу Бюро криминальной полиции Литвы.

После доставки заказанных товаров они использовали политику возврата товаров Amazon, утверждая, что заказ не получили или же был доставлен только пустой ящик, таким образом они получили возврат денег от компании.

"Организованная розничная преступность является проблемой во всей отрасли, которая ставит под угрозу надежность созданного Amazon и поддерживаемого десятилетиями опыта шопинга", - признал старший корпоративный консультант Amazon Джейми Венделл.

"Компания Amazon привержена всеобъемлющему подходу к борьбе с такими преступлениями, которые включают в себя и мошеннические схемы. Мы хотим поблагодарить правоохранительные органы Литвы за быстрые действия в отношении организатора этой мошеннической схемы погашения", - добавил он.

Подозреваемый, опознанный только инициалами Д.Р., был задержан в Вильнюсе, и ему избрали две меры безопасности.

Во время обысков и конфискации у подозреваемого и его предполагаемых подельников была изъята криптовалюта стоимостью почти пять миллионов евро и более 700 000 евро наличными.

Досудебное расследование, которое ведет Генпрокуратура Литвы, ведется по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. По этим статьям максимальное наказание - до восьми лет тюрьмы.

В ходе расследования, которое проводит Бюро криминальной полиции Литвы, подозреваемыми являются два лица.

Как отметил руководитель бюро Арунс Масколунс, эта мошенническая схема является беспрецедентным случаем и первым в Литве, когда у коммерческого предприятия была украдена очень большая сумма денег.

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