В Югле задержали юношу за выращивание галлюциногенных грибов

6 марта, в рамках ранее начатого уголовного процесса, полиция в Югле задержала юношу 2003 года рождения, который осуществлял сбыт наркотических веществ и занимался выращиванием галлюциногенных грибов.

Во время обыска в одной из квартир были обнаружены и изъяты 600 граммов марихуаны, 15 упаковок высушенных галлюциногенных грибов, весы, денежные средства в размере 3555 евро, а также доллары и рубли, а кроме того восемь упаковок, в которых выращивались галлюциногенные грибы.

Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее этот молодой человек уже попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Конфискованные грибы Фото: Valsts policija

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