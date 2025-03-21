При этом в течение недели радио включали в общей сложности 82,3%, что составляет 1,243 миллиона жителей Латвии.

В последние шесть месяцев один слушатель в среднем уделял радио четыре часа и три минуты в день.

Согласно результатам исследования, больше всего времени у радиослушателей занимает радиостанция Latvijas Radio 2 - на нее приходится 18,2% от общего времени прослушивания. На втором месте Radio Skonto с 13,9%, а третью позицию занимает Latvijas Radio 1, которому принадлежит 7,7% времени.

За тот же полугодовой период самыми популярными радиостанциями по ежедневному прослушиванию стали Latvijas Radio 2, которую включали 12% (182 тысячи) жителей, Radio Skonto - 10,8% (162 тысячи) человек в возрасте 16-74 лет и Latvijas Radio 1, которую хотя бы раз в день слушали 7,2% (109 тысяч) жителей этой возрастной группы.

В пересчете на еженедельную аудиторию за последние шесть месяцев радиостанцию Radio Skonto как минимум раз в неделю включали 32,1% (485 тысяч) жителей Латвии от 16 до 74 лет, Latvijas Radio 2 - 27,5% (416 тысяч) и Radio SWH - 26,9% (407 тысяч) человек в упомянутой возрастной группе.