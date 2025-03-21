За последние полгода радио ежедневно слушали в среднем 60% - то есть 906 200 - жителей Латвии в возрасте от 16 до 74 лет, выяснила исследовательская компания Kantar.
Радио в Латвии все еще звучит громко: шесть из десяти включают его ежедневно, сообщает Kantar
При этом в течение недели радио включали в общей сложности 82,3%, что составляет 1,243 миллиона жителей Латвии.
В последние шесть месяцев один слушатель в среднем уделял радио четыре часа и три минуты в день.
Согласно результатам исследования, больше всего времени у радиослушателей занимает радиостанция Latvijas Radio 2 - на нее приходится 18,2% от общего времени прослушивания. На втором месте Radio Skonto с 13,9%, а третью позицию занимает Latvijas Radio 1, которому принадлежит 7,7% времени.
За тот же полугодовой период самыми популярными радиостанциями по ежедневному прослушиванию стали Latvijas Radio 2, которую включали 12% (182 тысячи) жителей, Radio Skonto - 10,8% (162 тысячи) человек в возрасте 16-74 лет и Latvijas Radio 1, которую хотя бы раз в день слушали 7,2% (109 тысяч) жителей этой возрастной группы.
В пересчете на еженедельную аудиторию за последние шесть месяцев радиостанцию Radio Skonto как минимум раз в неделю включали 32,1% (485 тысяч) жителей Латвии от 16 до 74 лет, Latvijas Radio 2 - 27,5% (416 тысяч) и Radio SWH - 26,9% (407 тысяч) человек в упомянутой возрастной группе.
Менеджер по работе с клиентами в сфере медиа-исследований, Сольвита Кронберга, отмечает, что за последние шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число людей, слушающих радио хотя бы раз в день, уменьшилось на 5,5%.
По словам Кронберги, если рассматривать изменения в разных демографических группах, больше всего сокращение аудитории (на 7,8%) произошло в возрастном диапазоне 25-44 года, главным образом среди тех, кто слушает радио на работе или в общественных местах.
С точки зрения территориального распределения, сильнее всего ежедневная аудитория снизилась в Риге - на 8,5%, особенно среди слушателей, включавших радио дома в фоновом режиме или в общественных местах. В то же время в сельской местности зафиксировано наименьшее сокращение слушателей - 2,6% по сравнению с тем же периодом год назад.
Результаты исследования также показывают, что интерес к подкастам растет, поскольку увеличилось число респондентов, которые сообщили, что слушали какой-либо из них в предыдущую неделю. Это, по мнению исследователей, связано с ростом самого количества подкастов и повышением качества их контента.
В исследование вошли 34 радиостанции. Исследование проводилось с 1 сентября 2024 года по 28 февраля 2025 года. Из общей выборки в 4500 опрошенных 84,9% (3825 респондентов) участвовали в телефонном интервью, а 15,1% (675 респондентов) заполнили анкету в интернете.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!